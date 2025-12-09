Lacrime, liti, confronti e un annuncio importante: sono questi i temi delle puntate di Uomini e donne che sono state registrate questo martedì 9 dicembre. Fanpage e Lorenzo Pugnaloni riportano che Sabrina Zago è scoppiata a piangere dopo che Tina Cipollari ha criticato duramente la sua scelta di non andare via con Carlo nonostante abbiano dormito insieme. Alessio Pili Stella, invece, ha detto "no" a Rosanna Siino per rispetto del suo amico Giuseppe Molonia.

L'opinionista scatenata contro Sabrina

Dopo Marina, un'altra dama ha lasciato lo studio in lacrime dopo un pesante attacco di Tina.

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 9 dicembre, infatti, svelano che l'opinionista ha criticato in maniera molto dura Sabrina quando le ha sentito dire che non se la sente ancora di lasciare il programma insieme a Carlo.

A far storcere il naso a Cipollari, però, è stata soprattutto la notizia che i due hanno dormito insieme e che il cavaliere si professa innamorato della protagonista del trono Over.

Questo temporeggiare di Sabrina, ha spinto Tina ad andarle contro con parole che hanno ferito la dama al punto da farla scoppiare a piangere davanti a tutti. La donna ha raggiunto il backstage in lacrime, si è ripresa e quando è rientrata ha detto a Carlo che non le piaciuto che non ha preso le sue parti nella discussione che c'era stata pochi minuti prima.

Il gesto di Alessio per l'amico Giuseppe

Un'altra anticipazione che è trapelata al termine delle riprese di Uomini e donne del 9 dicembre, è quella sull'inaspettata risposta che Alessio ha dato a Rosanna quando gli ha chiesto di iniziare una conoscenza.

Dopo un lungo periodo "in panchina", la dama ha deciso di proporsi al cavaliere dicendogli che ha un interesse nei suoi confronti, ma è stata rifiutata.

L'uomo, infatti, ci ha tenuto a rispettare l'amicizia che ha da tempo con Giuseppe, ex fidanzato di Rosanna.

Tra Arcangelo e Magda, invece, è nata un'intesa che ha spinto Sebastiano a intervenire per mettere in dubbio entrambi: la dama ha rispedito le accuse al mittente e ha detto che è felice di frequentare l'imprenditore milanese.

Rocco lascia Uomini e donne per sempre

A neppure un mese di distanza dal loro fidanzamento davanti alle telecamere, Cinzia e Rocco sono tornati a Uomini e donne per annunciare che non stanno più insieme.

Il confronto tra i due è stato molto acceso, ma non ha portato a nulla: la dama è rientrata nel cast grazie all'interesse che ha manifestato Paolo nei suoi confronti, invece il cavaliere è stato costretto a tornarsene a casa perché nessuna signora del parterre al alzato la mano per chiedergli di rimanere per iniziare una frequentazione.