La prima parte della puntata di Uomini e donne andata in onda l'11 dicembre è stata dedicata all'inizio della conoscenza tra Barbara De Santi e Mario Lenti. Dopo un appuntamento tranquillo, la dama ha ammesso di non provare attrazione fisica per il cavaliere e che il suo tipo ideale è gentile e intelligente come Jakub Bakkour. La protagonista del Trono Over conoscerebbe volentieri il papà del corteggiatore e, anche per questo motivo, ha interrotto la frequentazione con l'imprenditore pugliese.

La confidenza sorprendente di Barbara

La conoscenza tra Mario e Barbara non è decollata e il motivo è stato spiegato nel corso della puntata di Uomini e donne dell'11 dicembre.

Nonostante una cena tranquilla e piacevoli chiacchierate, Barbara non si sente attratta da Lenti e lo ha detto apertamente davanti alle telecamere.

La dama del Trono Over sembrava propensa a uscire un'altra volta con il cavaliere, ma i presenti le hanno fatto cambiare idea quando le hanno sentito fare il nome di un uomo che le piace e per il quale sarebbe pronta a fare follie.

"Io ho un debole per Jakub, l'ho già detto in passato e lo ripeto", ha affermato Barbara tra lo stupore generale.

Prima che qualcuno potesse pensare che è interessata al giovane corteggiatore di Sara, la protagonista del dating show ha aggiunto: "Vorrei conoscere suo padre, è single?".

L'ironia negli studi di Uomini e donne

Jakub è stato interpellato sulla vicenda e non ha nascosto il suo imbarazzo nel rispondere alle lusinghe di Barbara.

"Mi fa piacere e ti ringrazio molto. Mio padre è single, ma non verrebbe mai in questo contesto. Magari fuori da qui", ha dichiarato il corteggiatore di Uomini e donne.

Tina e Gianni hanno ironizzato a lungo sulla curiosità che Barbara ha espresso nei confronti del papà di Jakub, anzi Cipollari ha anche chiesto: "Ma lei vorrebbe fare un figlio come Jakub con una persona come suo padre? Che caos".

Concluso questo momento d'ilarità, Barbara ha deciso di interrompere la frequentazione con Mario, che è tornato al suo posto senza fare commenti ma visibilmente infastidito dalla situazione.

Le opinioni degli utenti di X

La dichiarazione di Barbara su Jakub ha fatto discutere sia in studio che sui social, dove si possono trovare i commenti dei fan che non si sarebbero mai aspettati di assistere a una scena del genere.

"Per me è ridicola", "Ma se lo ricorda che è una professoressa?", "Sta insistendo troppo con Jakub", "Dire questa cosa una volta va bene, poi basta perché altrimenti si può iniziare a pensare male", "Lei sta dando disperazione", si legge su X l'11 dicembre.

Sempre sul web, però, c'è chi ha accusato Mario di comportarsi allo stesso modo con tutte le signore con le quali va a cena: "Il suo obiettivo è stare al centro dello studio, non importa chi ha di fronte".