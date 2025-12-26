Durante la pausa natalizia, i fan di Uomini e donne hanno fatto un bilancio su quello che è andato in onda nella prima parte della stagione 2025/26, una specie di "top e flop" dei personaggi del cast. Le dama e i cavalieri del parterre Over, a partire da Gemma Galgani fino ad arrivare a Mario Lenti, hanno regalato tanti spunti di discussione e per questo hanno riscosso molto successo tra il pubblico; i ragazzi sul trono, invece, sembrano non convincere al cento per cento e c'è addirittura chi non vede l'ora di assistere ad un rinnovamento completo del gruppo.

Gemma e Mario star di Uomini e donne

Da settembre a dicembre è andata in onda la prima parte dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne, e tra il pubblico c'è chi è pronto a fare un bilancio di tutto quello che è andato in onda fino a qualche giorno fa.

Mentre il cast è in vacanza (la programmazione riprenderà il 7 o il 12 gennaio), sul web c'è sostiene che il merito del successo di questa stagione sarebbero i componenti del parterre Over.

Nelle puntate che sono state trasmesse su Canale 5 fino ad una settimana fa, infatti, si è parlato soprattutto delle conoscenze tra le dame e i cavalieri, e secondo molti fan sarebbe solo grazie a loro se il format continua ad ottenere così tanto successo.

Gemma e Mario sono tra i protagonisti indiscussi di quest'edizione del dating-show, e probabilmente continueranno ad esserlo anche dopo la pausa natalizia.

Da mesi Galgani cerca di conquistare l'imprenditore pugliese (papà di Claudia Lenti, ex del cast e di Alessio Pili Stella), ma non fa altro che ricevere "no" e questo innesca dinamiche che appassionano la gente a casa.

Poco interesse per i giovani del cast

Il parterre Over dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne, dunque, ha conquistato il pubblico nonostante diverse "defezioni": quest'anno sono rimasti fuori dal cast personaggi di spicco come Mario Cusitore, Armando Incarnato, Aurora Tropea, Cristina Tenuta e l'amatissima Ida Platano.

A circa quattro mesi di distanza dall'inizio di questa stagione del dating-show, invece, sono in molti a pensare che le frequentazioni tra i giovani del cast sarebbero meno interessanti rispetto a quelle tra le dame e i cavalier.

I tronisti Flavio, Sara, Cristiana e Ciro, infatti, per ora non starebbero riscuotendo lo stesso successo di Martina e Gianmarco della passata edizione, e c'è chi è convinto che le cose non miglioreranno con il passare del tempo.

Il ritorno su Canale 5 a metà gennaio

La seconda parte dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne sarà trasmessa su Canale 5 a partire da metà gennaio.

Ad oggi, 26 dicembre, non si sa ancora se il dating-show condotto da Maria De Filippi tornerà in onda mercoledì 7 oppure lunedì 12 gennaio, così come non si sa quando ci sarà la prima registrazione del 2026.