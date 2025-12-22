Quando ricominceranno le registrazioni di Uomini e donne, Cristiana Anania potrebbe annunciare la data in cui farà la sua scelta. Da mesi la tronista è indecisa tra due corteggiatori, e la pausa natalizia potrebbe esserle utile per dissipare gli ultimi dubbi sui ragazzi che sta frequentando. Se Federico Cotugno non si è sbilanciato molto né in studio né sui social, Ernesto Passaro si è dichiarato innamorato della 22enne in un'esterna e su Instagram sembra averle dedicato parole per far sì che si fidi di lui.

La tronista di Uomini e donne ad un bivio

Non dovrebbe mancare molto tempo alla seconda scelta della stagione 2025/2026 di Uomini e donne: dopo Flavio (che si è fidanzato con Nicole in una puntata che andrà in onda a gennaio), potrebbe essere Cristiana a concludere l'avventura facendo il nome della persona con la quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere.

Da un paio di mesi la 22enne ha deciso di concentrarsi solo su due ragazzi, e in diverse occasioni ha ammesso di essere molto indecisa su chi vedrebbe meglio al suo fianco.

Le vacanze di Natale potrebbero aiutare la giovane a fare chiarezza sui suoi sentimenti, e anche la lontananza dai corteggiatori potrebbe giocare un ruolo importante nel percorso di avvicinamento alla scelta.

La mossa di Ernesto incuriosisce i fan

Nelle puntate che sono state registrate una settimana fa (le ultime prime dello stop per le festività), Cristiana ha ribadito la sua confusione tra i due ragazzi che sta conoscendo da qualche mese davanti alle telecamere.

Tra baci, liti e riappacificazioni, la tronista di Uomini e donne non si è mai sbilanciata né a favore di Federico né nei confronti di Ernesto, anzi i due si sono lamentati spesso che lei farebbe le stesse cose con entrambi.

Il 21 dicembre, però, uno dei pretendenti di Anania ha pubblicato un messaggio che tanti fan hanno interpretato come un segnale molto forte che avrebbe voluto mandare alla giovane tramite i social.

"Sai, io non mi sono mai costruito un personaggio.

Ho scelto di mostrarti i miei difetti, perché preferisco rischiare di perderti che piacerti mentendo", ha scritto Ernesto in una storia su Instagram.

La dichiarazione d'amore in esterna

Ernesto ha pubblicato questo messaggio a qualche giorno di distanza da una vera e propria dichiarazione d'amore che ha fatto a Cristiana.

Nel corso della registrazione di Uomini e donne di martedì scorso, infatti, è stata mostrata l'esterna in cui il corteggiatore ha parlato a cuore aperto dei sentimenti che prova per la tronista.

Federico, invece, non si è ancora esposto su quello che sente per la 22enne, quindi ha scelto di essere più prudente del "collega" nonostante la scelta sarebbe dietro l'angolo.