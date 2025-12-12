Manca poco alla prima scelta dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne. Flavio Ubirti farà il nome della sua corteggiatrice preferita nel corso di una delle due registrazioni in programma la prossima settimana. Il tronista si dichiarerà a Martina Cardamone oppure a Nicole Belloni il 15 o il 16 dicembre, ma questa puntata non dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 prima delle vacanze di Natale.

Le date delle prossime registrazioni di Uomini e donne

Pochi giorni fa Flavio ha annunciato che è pronto a scegliere e che lo farà nel corso della prossima registrazione di Uomini e donne.

Il dating show condotto da Maria De Filippi, però, si registra due volte alla settimana, quindi non si sa ancora con certezza quando il tronista concluderà il suo percorso.

Al momento l'unica cosa sicura è che il cast si ritroverà in studio lunedì 15 e martedì 16 dicembre, quindi il ragazzo si potrebbe dichiarare a una tra le sue pretendenti o nel corso delle riprese che ci saranno subito dopo il weekend oppure in quelle del giorno seguente.

I fan sono curiosi di scoprire su quale corteggiatrice ricadrà la preferenza di Flavio, se sulla timida ma già nota Nicole (ha partecipato nell’edizione di Temptation Island con Raul e ha avuto un flirt con lui) o sulla determinata Martina, che è stata anche la prima ragazza che ha attirato l'attenzione di Ubirti nel programma.

In arrivo la pausa di Natale

La scelta di Flavio si registrerà il 15 o il 16 dicembre, quindi questo significa che con ogni probabilità il pubblico la vedrà su Canale 5 dopo le vacanze di Natale.

La messa in onda delle puntate di Uomini e donne è indietro di circa un paio di settimane rispetto a quando si svolgono all'interno degli studi Elios, perciò è molto difficile che la fine del percorso di Ubirti verrà trasmessa in tv prima dello stop per le feste.

I fan devono ancora assistere alle ultime esterne tra il tronista e le sue corteggiatrici, alla dichiarazione d'amore di Nicole e all'annuncio della scelta da parte di Flavio.

Il percorso da Temptation Island al trono

Flavio si è accomodato sul trono di Uomini e donne a metà settembre, ma il pubblico lo conosceva già perché è stato uno dei single più chiacchierati dell'edizione 2025 di Temptation Island.

Il ragazzo ha colpito tutte le fidanzate del cast per bellezza e carattere, ma è stata Denise quella con la quale ha instaurato un rapporto più intenso.

Questo legame ha messo in crisi la storia d'amore tra la donna e Marco, ma non è stato il motivo della rottura definitiva.

Flavio ha accettato di diventare tronista durante l'estate, e negli ultimi mesi ha cercato la sua anima gemella davanti alle telecamere di Canale 5.