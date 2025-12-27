Le registrazioni di Uomini e donne sono in stand-by fino alla prima settimana di gennaio, quindi i fan devono accontentarsi dei contenuti che vengono pubblicati su Witty Tv per sapere qualcosa sui personaggi più discussi del cast. Nel ripercorrere il suo 2025, ad esempio, Ciro Solimeno ha parlato della storia d'amore con Martina De Ioannon e delle emozioni che ha vissuto nei mesi che ha trascorso al suo fianco prima che lei non si riscoprisse innamorata di Gianmarco Steri.

Il pensiero per l'ex fidanzata Martina

L'anno che sta per finire è stato molto intenso per Ciro: in meno di dodici mesi, infatti, il ragazzo si è innamorato, ha cambiato città, ha cominciato ad esercitare una nuova professione, è stato lasciato e ha ricevuto la proposta di diventare tronista di Uomini e donne.

Nel ripercorrere con la mente il 2025, dunque, il giovane non ha potuto fare a meno di parlare della relazione che ha avuto con Martina da gennaio a settembre/ottobre, un rapporto nel quale ha creduto molto sin dall'inizio.

"La mia vita è cambiata moltissimo quest'anno. Il punto di svolta è stata la scelta, perché quel giorno è nata una bellissima storia d'amore fatta di emozioni che porterò sempre con me", ha dichiarato Solimeno davanti alle telecamere del programma di Canale 5.

Il percorso da tronista a Uomini e donne

Nel video che ha registrato prima delle vacanze di Natale, Ciro ha anche parlato del ruolo che ricopre da un paio di mesi a Uomini e donne, quello del tronista.

Maria De Filippi ha offerto la poltrona rossa al giovane a poche settimane dalla fine della relazione con Martina, e tra i fan c'è ancora chi sostiene che avrebbero sbagliato sia la conduttrice nel proporglielo sia il giovane nell'accettare perché non sarebbe ancora pronto a voltare pagina in amore.

Prima dello stop per le festività, su Canale 5 sono state trasmesse solo due esterne di Solimeno con le sue corteggiatrici, e la sensazione che hanno avuto i telespettatori è che al momento quasi nessuno sarebbe interessato al suo percorso, a partire dalla padrona di casa che gli darebbe pochissimo spazio nelle puntate.

Si riparte a metà gennaio

Con la scelta di Flavio (registrata a metà dicembre), Ciro potrebbe guadagnare un po' di spazio in più nelle registrazioni che ci saranno da metà gennaio in poi.

Solitamente, infatti, all'inizio di un nuovo anno avviene una specie di rinnovamento nel cast del trono Classico: chi è sulla poltrona rossa da settembre conclude il proprio percorso scegliendo, poi la redazione pensa ad un eventuale sostituto.

Il 2026 di Uomini e donne comincerà con tre tronisti alla ricerca dell'anima gemella: Cristiana (che secondo i fan sarebbe la più vicina alla scelta), Sara e Ciro.