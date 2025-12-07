L'edizione 2025-2026 di Uomini e donne è iniziata da oltre tre mesi, quindi non dovrebbe mancare molto alle prime scelte dei tronisti del cast. Le anticipazioni delle ultime puntate già registrate, inoltre, svelano che Cristiana Anania si trova divisa tra due fuochi: è interessata sia a Federico che a Ernesto, e continua a baciarli in esterna con regolarità. Sia in studio che sui social si fanno sempre più insistenti le voci che possa essere proprio lei la prima a fare la scelta.

I baci e i dubbi di Cristiana

Tra un paio di settimane Uomini e donne andrà in vacanza (probabilmente l'ultima puntata del 2025 andrà in onda venerdì 19 dicembre), quindi i fan sono curiosi di sapere se a breve almeno uno dei tronisti del cast farà la scelta.

Secondo le anticipazioni delle registrazioni che si sono svolte pochi giorni fa, la più vicina a prendere una decisione tra i suoi spasimanti sembra essere Cristiana.

Da tempo sta frequentando solo Ernesto e Federico, li sta baciando in esterna e soffre tutte le volte che uno dei due va via per rabbia.

La sensazione generale è che presto la tronista possa annunciare il giorno in cui concluderà il suo percorso nel dating show facendo il nome del corteggiatore con il quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere.

Ernesto riflette sul futuro con Cristiana

A preoccupare un po' i fan di Uomini e donne è la notizia che Ernesto non è ancora sicuro della risposta che darà nel caso dovesse essere scelto.

In una recente registrazione, il corteggiatore ha avvisato Cristiana che potrebbe dirle “no”, precisando che sta vagliando questa possibilità perché non apprezza il comportamento della ragazza con il “rivale” Federico

I percorsi degli altri tronisti di Uomini e donne

Cristiana non è l'unica tronista di Uomini e donne che al momento sta frequentando solo due persone: da qualche settimana, anche Flavio sta uscendo in esterna esclusivamente con Martina e Nicole, quindi anche lui potrebbe essere vicino alla scelta.

Un discorso molto diverso va fatto per Sara, che proprio nel corso della registrazione di martedì 2 dicembre ha accettato tra i suoi corteggiatori Simone, un ragazzo che fino a quel momento era uscito soltanto con Cristiana.

A oggi, la tronista di Roma sta conoscendo ben quattro giovani: Marco (il preferito del pubblico e anche della conduttrice Maria De Filippi), Jakub, Raien e Simone.

Ciro, infine, ha cominciato da poco la sua avventura e le prime esterne che ha fatto non avrebbero entusiasmato né chi le ha viste in studio né chi era a casa.