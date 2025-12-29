Gianmarco Steri è legato a Martina De Ioannon da un paio di mesi, ma la curiosità dei fan di Uomini e donne è anche per la nuova vita sentimentale della sua ex fidanzata. Dopo Raul Dumitras e Fedez, Cristina Ferrara è stata accostata ad un altro personaggio piuttosto conosciuto: secondo alcune segnalazioni che sono arrivate a Deianira Marzano in queste ore, la ragazza sarebbe stata vista in compagnia del cantante Aka7even in un noto hotel a 5 stelle di Napoli.

Il racconto dell'avvistamento a Napoli

La storia tra Gianmarco e Cristina è finita all'inizio di settembre, ed entrambi sembrano aver già voltato pagina.

Se l'ex tronista di Uomini e donne fa coppia con Martina da almeno un paio di mesi, Ferrara si è sempre dichiarata single quando le è stato chiesto.

Nelle ultime ore, però, a Deianira Marzano sono arrivati i messaggi di chi sostiene di sapere con certezza che l'ex corteggiatrice starebbe frequentando un ragazzo che è diventato noto grazie ad Amici e che a febbraio sarà in gara al Festival di Sanremo insieme a LDA.

"Ti segnalo Aka7even e Cristina insieme al Parker's di Napoli", si legge sul profilo Instagram dell'esperta di gossip che per prima ha condiviso l'indiscrezione su questo possibile flirt.

La persona che dice di aver visto la presunta nuova coppia, però, ha aggiunto che non ha potuto fare foto per la riservatezza richiesta dall'hotel a 5 stelle dove avrebbe incrociato i due durante questo periodo di feste.

I rumor dopo la rottura con Gianmarco

Sono almeno tre i personaggi famosi ai quali è stata accostata Cristina da quando Gianmarco ha annunciato la fine della loro breve storia d'amore.

Lo scorso autunno, per esempio, l'ex corteggiatrice di Uomini e donne è stata vista e fotografata in compagnia di Raul Dumitras (ex fidanzato di Martina, attualmente in coppia con Steri) più volte, ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito le voci che li volevano molto più che amici.

Prima di Natale, poi, Ferrara avrebbe trascorso una serata a casa di Fedez: i due hanno pubblicato la foto dello stesso gioco da tavolo a pochi minuti di distanza l'uno dall'altro, e questo è bastato ad alimentare le chiacchiere su una presunta conoscenza.

Il silenzio dell'ex corteggiatrice di Uomini e donne

Cristina, dunque, è al centro del gossip da mesi e non è mai intervenuta per fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale.

Da quando si sono sparse le voci su un presunto flirt in corso con Aka7even, ad esempio, la ragazza non si è esposta né per confermarle e né per smentirle, proprio come ha fatto tempo fa quando si diceva che frequentasse l'ex di Martina nello stesso periodo in cui lei è uscita allo scoperto con Gianmarco.