Cosa sta succedendo tra Cristina Ferrara e Fedez? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando hanno notato che l'ex corteggiatrice e il rapper hanno pubblicato la foto dello stesso gioco da tavolo a dieci minuti di distanza l'uno dall'altro. Secondo un'indiscrezione ancora tutta da confermare, la ragazza avrebbe trascorso la nottata (gli scatti sono stati postati alle 4:45 e alle 4:55 del mattino) a casa del cantante a giocare a Risiko.

Le fotografie che non passano inosservate

Cristina e Fedez si conoscono? Questa è una delle domande che i fan di Uomini e donne si sono posti dopo aver visto le foto che entrambi hanno postato su Instagram la notte scorsa.

Come ha documentato Lollo magazine l'8 dicembre, l'ex corteggiatrice ha condiviso con i suoi follower lo scatto di una parte del tabellone di un noto gioco da tavolo, lo stesso che il rapper ha mostrato sul suo account dieci minuti dopo.

Ferrara ha documentato la sua serata casalinga alle ore 4:45, mentre il cantante ha fatto la stessa cose alle 4:55.

La conclusione alla quale sono arrivati gli utenti che hanno visto queste due fotografie, è che Cristina e Fedez avrebbero trascorso la notte nello stesso posto (probabilmente casa di lui a Milano) a giocare a Risiko.

Con i due ci sarebbero state anche altre persone, ma questo non è bastato per placare le chiacchiere dei curiosi sul tipo di legame che c'è tra loro e del quale non si era mai parlato in passato.

I commenti degli utenti di X

Le foto che Cristina e Fedez hanno postato su Instagram la notte scorsa hanno fatto il giro del web, e i fan di Uomini e donne non si sono lasciati sfuggire l'occasione di commentarle in modo pungente sui social.

"Sto avendo un mancamento, vi giuro", "Che ridere", "Pensa te se una così poteva essere la persona giusta per Gianmarco", "Ma Fedez è fidanzato", si legge su X in queste ore.

Il percorso a Uomini e donne

Cristina è stata tra i protagonisti della scorsa edizione di Uomini e donne: per circa quattro mesi, infatti, la ragazza ha corteggiato Gianmarco Steri, il tronista più amato della stagione 2024/2025.

La scelta del barbiere è avvenuta all'inizio di maggio, ma la storia d'amore tra lui e Ferrara non è durata molto.

Dopo un'estate di litigi e crisi più o meno profonde, il giovane ha deciso di lasciare la fidanzata e lo ha comunicato ai fan con un messaggio su Instagram.

Un mese dopo la rottura con Cristina, Gianmarco ha rivisto Martina (che aveva corteggiato in autunno, finché lei non ha scelto Ciro) e tra loro si è riaccesa la passione.

Ferrara, invece, è finita al centro del gossip per un presunto flirt con Raul (ex fidanzato di De Ioannon): nel corso di una diretta che ha fatto sui social di recente, però, la ragazza ha smentito queste chiacchiere dichiarandosi ufficialmente single.