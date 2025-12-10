Elga Enardu e Diego Daddi non sono più una coppia, ed è stata l'ex protagonista di Uomini e donne ad annunciarlo in un video che ha postato come storia sul suo profilo Instagram il 9 dicembre. La gemella di Serena ha chiesto rispetto per un momento così delicato della sua vita, ma non è scesa nei particolari sul perché il suo matrimonio è finito dopo otto anni.

L'annuncio con la voce rotta sui social

Negli ultimi anni Elga e Diego sono finti spesso al centro delle chiacchiere per alcune crisi, vere o presunte, ma sono sempre riusciti a restare uniti facendo leva sul sentimento che li legava.

Chi guarda Uomini e donne da tempo ricorderà che Enardu e Daddi sono stati sul trono, ma è fuori dagli studi Elios che è sbocciato il loro amore.

I due hanno ufficializzato la loro relazione nel 2009, poi nel 2017 sono diventati marito e moglie.

Il matrimonio ha vissuto periodi di alti e bassi, come hanno confermato i diretti interessati sia sui social che nelle interviste che hanno rilasciato in televisione e alle riviste.

Il 9 dicembre è arrivata la notizia che questa lunga e bella storia d'amore è finita: è stata Elga ad annunciarlo in breve video che ha postato sul suo profilo Instagram.

Le parole dell'ex tronista di Uomini e donne

Elga ha scelto di rivolgersi direttamente ai suoi follower nella storia che ha pubblicato su Instagram il 9 dicembre scorso.

"Non è facile, ma mi sento di dovervi dire che la mia storia con Diego è finita. Questo è un momento complesso, ma io sono tosta e sto provando ad affrontarlo nel migliore dei modi. Vi chiedo gentilezza e supporto", ha detto l'ex protagonista di Uomini e donne sul suo profilo social.

Enardu ha annunciato la rottura con il marito con la voce rotta e indossando un paio di occhiali da sole per provare a mascherare il dolore che sta vivendo in questo periodo così delicato della sua vita privata.

Il rapporto con la gemella Serena

Elga è nota soprattutto per la sua partecipazione a Uomini e donne nel 2007, subito dopo la sorella Serena.

Circa 18 anni fa, infatti, Maria De Filippi aveva deciso di puntare sulle due gemelle sarde che si distinguevano per bellezza e carattere forte.

Se Elga ha trovato l'amore fuori dagli studi (si è fidanzata con Diego, anche lui ex tronista, nel 2009), Serena ha fatto coppia con Giovanni Conversano per diversi anni.

Chiusa questa relazione un po' tormentata, la donna ha conosciuto Pago e con lui ha vissuto un amore lungo e altalenante.

L'influencer e il cantante si sono presi e lasciati molte volte, e ad oggi non ci sono notizie certe su come stanno le cose tra loro: i fan si augurano un lieto fine per entrambe le sorelle Enardu, soprattutto dopo aver saputo che Elga e Diego si sono lasciati.