Nei giorni scorsi si sono registrate nuove puntate di Uomini e donne e, un po' a sorpresa, è emerso che Maria De Filippi non si è occupata né del trono di Flavio Ubirti né di quello di Ciro Solimeno. Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sui social, l'ex tentatore non si è visto in studio in nessuna delle registrazioni di questa settimana, invece l'ex di Martina De Ioannon c'era ma non si è parlato delle sue esterne.

Il trono di Flavio in stallo

Per questa settimana le registrazioni di Uomini e donne sono terminate, e i fan non hanno ricevuto nessun aggiornamento su due tronisti del cast.

Le anticipazioni che sono trapelate alla fine delle riprese del 1° e del 2 dicembre, infatti, svelano che Flavio non era in studio (assente in entrambe le puntate) mentre Ciro c'era ma non è mai stato chiamato al centro per commentare le esterne che ha fatto nei giorni precedenti.

Di fatto, dunque, Maria De Filippi ha scelto di "ignorare" i due ragazzi che stanno cercando l'anima gemella davanti alle telecamere, anzi uno di loro non si è proprio visto agli Elios nonostante le voci che lo volevano prossimo a lasciare il programma o con Martina o con Nicole.

Sara e Cristiana protagoniste

Le anticipazioni delle ultime due registrazioni di Uomini e donne, dunque, svelano che in studio si è parlato solo di Sara e Cristiana, mentre Flavio e Ciro sono rimasti nell'ombra.

La tronista di Roma ha regalato un nuovo colpo di scena accettando Simone (pretendente della "collega") tra i suoi corteggiatori: dopo Jakub, un altro spasimante di Anania ha deciso di conoscere meglio Gaudenzi.

Marco non avrebbe battuto ciglio di fronte a questa mossa della ragazza che sta corteggiando, anzi si dice che sarebbe rimasto in silenzio per tutto il tempo e non l'avrebbe mai invitata a ballare.

I fan di Uomini e donne aspettano le scelte

L'edizione 2025/2026 di Uomini e donne è iniziata da quasi tre mesi, e i fan non vedono l'ora di assistere alle prime scelte della stagione.

Un parere condiviso da molti sui social, è quello secondo il quale dovrebbe essere Flavio il primo a lasciare il programma in coppia: da tempo il tronista sta frequentando solo Martina e Nicole, quindi non dovrebbe mancare tanto alla conclusione del suo percorso.

Sara sta continuando ad accettare nuovi corteggiatori, quindi dovrebbe essere lontana dal prendere una decisione tra i giovani che sta portando in esterna in questo periodo.

Rinunciando a Simone, Cristiana è rimasta solo con Ernesto e Federico: è probabile che la scelta della 22enne sarà proprio dei due pretendenti appena citati, ma per scoprire chi bisognerà attendere le anticipazioni delle prossime registrazioni.