Gemma Galgani ha pubblicato una foto su Instagram che ha incuriosito i fan di Uomini e donne. Ha posato sorridente accanto a un grande albero di Natale, ma a colpire i follower è stata la città dove si è localizzata. In questi giorni di pausa dalle registrazioni del dating show, è tornata nella città dove quest'estate ha lavorato come cameriera: Saint-Vincent.

Cosa fa Gemma durante le festività

L'estate scorsa si è parlato molto della scelta di Gemma di lavorare come cameriera in un bar di Saint-Vincent: di questa svolta professionale si è saputo quando alcuni fan che sono stati serviti da lei lo hanno raccontato sui social e poi lei ha confermato tutto negli studi di Uomini e donne.

Tina l'ha spesso punzecchiata per il lavoro che ha scelto di esercitare nei periodi in cui Uomini e donne è in pausa, ma lei si è sempre difesa sostenendo che è felice di poter arrotondare facendo una professione che le permette di stare a contatto con la gente.

Oggi, 20 dicembre, la protagonista del Trono Over ha pubblicato su Instagram uno scatto che ha realizzato nella città della Valle d'Aosta dove ha lavorato qualche mese fa, la stessa dove è tornata da quando sono iniziate le vacanze di Natale del cast di U&D.

Il ritorno su Canale 5 è previsto a gennaio

Dalla foto che Gemma ha condiviso con i suoi follower si evince che avrebbe deciso di lavorare anche durante le vacanze di Natale, e per questo motivo sarebbe tornata a Saint-Vincent non appena sono terminate le registrazioni di Uomini e donne.

Nei prossimi giorni, i fan della Valle d'Aosta potrebbero imbattersi in una chiacchierata con la dama del Trono Over per le strade della città oppure tra i tavoli del bar dove ha già lavorato l'estate scorsa.

Le riprese del dating show dovrebbero ricominciare dopo l'Epifania, invece la messa in onda su Canale 5 ripartirà a gennaio in una data ancora da ufficializzare (probabilmente tra mercoledì 7 e lunedì 12).

La confusione di Gemma dopo un ballo con Mario a Uomini e donne

L'ultima puntata di Uomini e donne del 2025 è stata quasi interamente dedicata a Gemma e alla crisi che ha avuto quando Mario l'ha invitata a ballare.

Lo scorso 19 dicembre, i telespettatori l'hanno vista in lacrime e confusa, tant'è che Tina ha fatto entrare in studio un dottore per sincerarsi delle sue condizioni di salute (era una gag).

A sorprendere ancora di più la dama sono state le risposte vaghe che ha dato Mario quando gli è stato chiesto se è ancora interessato a lei, ma ci ha pensato Barbara a riportare Gemma con i piedi per terra quando ha raccontato che il cavaliere le avrebbe confidato che non sarebbe mai tornato tra le braccia di Gemma perché non le piacerebbe abbastanza.