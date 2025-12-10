Il 10 dicembre gli spettatori di Uomini e donne hanno assistito a una sfuriata di Gemma Galgani nei confronti dei cavalieri del parterre. La dama si è lamentata in maniera molto accesa del fatto che nessuno la inviti a ballare e, secondo lei, questo sarebbe una mancanza di coraggio da parte dei signori del Cast Over. Gemma, inoltre, si è scagliata prima contro Mario Lenti e poi contro Arcangelo Passirani, a suo dire colpevoli di averla illusa durante le rispettive frequentazioni.

Lo sfogo di Gemma davanti alle telecamere

La puntata di Uomini e donne andata in onda il 10 dicembre è stata dedicata anche a Gemma e alla reazione che ha avuto quando Maria De Filippi le ha chiesto con chi aveva ballato poco prima.

Nell'ammettere che nessun cavaliere l'ha invitata per ballare un lento al centro dello studio, la dama si è lasciata andare a parole piuttosto dure nei confronti della maggior parte dei signori che sono seduti di fronte a lei.

"Hanno tutti paura di me, non hanno coraggio. Non è un problema, supereremo anche questa", ha detto la protagonista del trono Over prima di far notare ai presenti che Mario aveva scelto Barbara per il primo ballo della giornata.

Gemma non ha nascosto il suo fastidio per l'avvicinamento di Mario a Barbara, anzi è sembrata molto gelosa quando la "collega" di parterre ha detto che uscirebbe volentieri a cena con l'imprenditore pugliese.

Tra le due è nato un piccolo battibecco e Gemma è arrivata al punto di criticare il colore di capelli di Barbara dicendo che la invecchierebbe.

Le frecciatine dei fan di Uomini e donne

La lamentela di Gemma nei confronti dei cavalieri del parterre che non la inviterebbero quasi mai a ballare ha animato la discussione anche tra i fan che commentano Uomini e donne sui social.

"Forse succede perché non vogliono ballare con te?", "Nessuno ti invita perché non c'è mai stato un uomo davvero interessato a te", "Gli uomini che la corteggiano lo fanno solo per la popolarità, non lo ha ancora capito?", si legge su X.

Le stoccate ad Arcangelo in studio

Dopo aver accusato Mario di averla illusa nel periodo in cui si sono frequentati, Gemma se l'è presa anche con Arcangelo.

Nel corso della puntata di Uomini e donne in onda il 10 dicembre, la dama ha criticato il cavaliere dicendogli: "Ma tu perché applaudi Alessio?

Proprio tu, dopo tutto quello che hai combinato l'anno scorso? Vai sugli alberi, è quello il tuo posto".

Gemma è apparsa fuori di sé per gran parte del tempo, e secondo la maggior parte degli spettatori sarebbe stata accecata dalla gelosia per l'avvicinamento tra Mario e Barbara, una cosa che non ha mai ammesso neppure quando Magda e gli opinionisti gliel'hanno chiesto insistentemente.