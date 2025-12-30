Tra circa una settimana ricominceranno le registrazioni di Uomini e donne, ma nel frattempo Gemma Galgani sta passando il suo tempo a Saint-Vincent. Come è successo anche l'estate scorsa, la dama sceglie di lavorare in un bar della città aostana quando il programma è in pausa. Nelle ultime ore, infatti, la 75enne ha postato su Instagram un paio di video fatti mentre si cimentava dietro la bancone: dopo aver preparato un cocktail con l'aiuto di un barman, la protagonista del trono Over ha brindato con i presenti.

Cosa fa Gemma durante le vacanze

Nell'attesa che ripartano le registrazioni di Uomini e donne, Gemma è volata in Valle d'Aosta per le vacanze di Natale.

Come dimostrano i video che la dama ha pubblicato su Instagram in questi giorni, da un po' di tempo si trova a Saint-Vincent e sta lavorando nello stesso bar dove ha servito ai tavoli quest'estate.

Nel periodo in cui il programma al quale partecipa è in pausa, dunque, Galgani si tiene impegnata vestendo i panni di cameriera e non solo.

Nelle storie che ha postato il 29 dicembre, infatti, la 75enne si è improvvisata barista: sotto la supervisione di un esperto del mestiere, Gemma ha creato un cocktail che poi ha consumato con un'amica che era lì con lei.

"Promossa", ha scritto la protagonista del trono Over accanto ad un frame del brindisi che ha fatto con la bevanda che aveva appena preparato.

Quando riaprono gli studi di Uomini e donne

Le vacanze di Gemma e di tutti gli altri protagonisti dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne, però, stanno per finire.

Stando a quanto è emerso in questi giorni, il cast sarà in studio martedì 6 gennaio: la prima registrazione del nuovo anno, dunque, sarebbe fissata per il giorno dell'Epifania.

Dame e cavalieri si ritroveranno faccia a faccia dopo quasi tre settimane, e sarà interessante capire come si sono evolute le frequentazioni più chiacchierate dell'ultimo periodo.

Il corteggiamento infinito nei confronti di Mario

Gemma è stata sicuramente tra i protagonisti dell'edizione 2025/26 di Uomini e donne, anzi dopo un lungo periodo è tornata ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche del trono Over.

In quattro mesi, però, la dama ha perso la testa solo per un cavaliere ed è con lui che ha interagito per intere puntate da settembre a metà dicembre.

Nonostante abbia provato a conoscere diversi signori, Galgani non ha mai dimenticato Mario, e la conferma di ciò arriva dai mille tentativi che ha fatto per provare a riconquistarlo.

Lenti, però, è sempre rimasto fermo sulla decisione di non riaprire una frequentazione con la 75enne, soprattutto per evitare di illuderla su un futuro in coppia che lui non ha mai voluto.