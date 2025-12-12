Oggi, 12 dicembre, si è conclusa la messa in onda delle puntate di Uomini e donne di questa settimana. Gemma Galgani è stata sicuramente protagonista degli ultimi appuntamenti con le sue sfuriate nei confronti di alcuni cavalieri del parterre: a Mario Lenti, ad esempio, la dama ha detto che sarebbe una persona di poco valore perché passerebbe da una frequentazione all'altra con troppa leggerezza.

L'attacco negli studi di Uomini e donne

In questi giorni i fan di Uomini e donne hanno assistito ad un paio di sfuriate di Gemma, tutte nei confronti dei cavalieri che ha frequentato in passato e che ora la eviterebbero per non darle false speranze.

Se ad Arcangelo ha detto "vai sugli alberi, è quello il tuo posto", è a Mario che la dama del trono Over ha riservato le parole più pungenti e rabbiose.

Mentre in studio si stava commentando il primo appuntamento tra l'imprenditore pugliese e Barbara, Galgani ha chiesto la parola e ha cominciato ad attaccare il suo "ex".

"Io sono basita. Che significato dai a quello che fai e a quello che dici? Passi da una all'altra, siamo tutte comparse per te. Che cosa hai dentro? Ogni giorno vali meno di niente", ha affermato la 75enne nel corso di una delle puntate che sono andate in onda questa settimana.

Il rifiuto di Barbara e i complimenti a Jakub

L'attacco di Gemma non ha influito in nessun modo sulla decisione di Barbara di non portare avanti la conoscenza con Mario.

La dama di Uomini e donne, infatti, ha scelto di chiudere dopo un solo appuntamento perché non ha sentito nessuna attrazione fisica nei confronti del cavaliere del parterre.

Per provare a spiegare cosa cerca, De Santi ha detto: "Io ho un debole per Jakub, è dolce e intelligente. Tuo padre è single?".

Il corteggiatore di Sara, in evidente imbarazzo, ha risposto che suo padre non è impegnato ma che non parteciperebbe mai al programma.

Un ballo fa fare dietrofront a Gemma

Tra il 15 e il 19 dicembre andranno in onda le puntate di Uomini e donne che sono state registrate un paio di giorni fa, e delle quali sono già disponibili le anticipazioni.

Gemma proverà a voltare pagina accettando il corteggiamento di Antonio, lo bacerà in studio davanti a tutti ma avrà un crollo emotivo quando Mario la inviterà a ballare.

Pensando ad un ripensamento del cavaliere, la dama chiuderà la sua frequentazione del periodo e si riproporrà all'uomo per il quale ha perso la testa dall'inizio dell'edizione 2025/2026.

Le cose, però, non cambieranno affatto: Mario uscirà a cena con una nuova signora del parterre, la bacerà e Gemma riceverà l'ennesima delusione del suo lunghissimo percorso alla ricerca dell'anima gemella nel programma di Canale 5.