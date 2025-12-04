Qualche giorno fa è andata in onda un'intervista di Gemma Galgani a Verissimo e a colpire i fan sono state soprattutto le parole che la dama di Uomini e donne ha usato per ricordare la sua passata storia d'amore con Giorgio Manetti. Questo giovedì 4 dicembre sul sito Super Guida Tv sono state pubblicate le dichiarazioni che ha rilasciato il cavaliere sull'ex fidanzata, comprese le frecciatine che le ha lanciato sulla sua lunghissima partecipazione al dating-show di Canale 5.

Le stoccate a distanza di Giorgio

Sabato scorso Gemma ha definito un "importante ma tormentata" la storia d'amore che ha vissuto con Giorgio, e l'ha fatto nel corso di una chiacchierata con Silvia Toffanin a Verissimo.

A distanza di quasi una settimana dalla messa in onda di questa puntata, l'ex cavaliere ha risposto a queste affermazioni ricordando che è stata proprio la dama a lasciarlo senza alcun preavviso davanti alle telecamere di Uomini e donne.

"Lei non aveva nessuna intenzione di uscire da lì. Quel 4 settembre mi ha preso in giro, ma si è qualificata da sola con il suo comportamento", ha affermato Manetti in un'intervista.

Secondo l'ex protagonista del trono Over, inoltre, Galgani sarebbe cambiata molto negli ultimi anni, e non solo dal punto di vista estetico: "Si è fatta dei ritocchini, ma quella Gemma che ho conosciuto io non esiste più".

Il commento sugli anni nel cast di Uomini e donne

In diversi passaggi di questa recente intervista, Giorgio definisce Gemma "inaffidabile e non più credile", e il motivo è soprattutto legato alla sua longeva partecipazione a Uomini e donne.

"C'è un mondo fuori, invece lei sta da sedici anni in un programma televisivo. Cerca la seggiolina rossa, non l'amore", ha dichiarato l'ex cavaliere sulla dama che ha frequentato per circa otto mesi tra alti e bassi.

L'imprenditore ha anche detto che rivedrebbe Galgani per una chiacchierata, ma tra loro non potrebbe mai esserci un ritorno di fiamma perché lui la trova cambiata in negativo rispetto al periodo in cui stavano insieme.

Le parole di Gemma a Verissimo

Quando Silvia Toffanin le ha chiesto di quanti cavalieri si è innamorata nel corso della sua partecipazione a Uomini e donne, Gemma ha fatto due nomi: Ennio e Giorgio.

Con il primo Galgani ha vissuto una breve relazione lontano dai riflettori, con il secondo invece la frequentazione non è mai andata oltre allo studio.

La dama del trono Over, però, ha speso parole molto importanti anche per Mario Lenti: "Mi ha fatto provare emozioni forti e, se me l'avesse chiesto, avrei lasciato il programma insieme a lui. Mi ha sempre trasmesso un senso di famiglia, mi sono sentita accolta e ancora oggi provo qualcosa quando lo rivedo".