Il 2025 sta per finire, e per i fan di Uomini e donne è tempo di bilanci. Negli ultimi dodici mesi, infatti, in studio sono nate molte storia d'amore, ma la maggior parte di esse non sono durate. Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea, Gloria Nicoletti e Guido Ricci, Giuseppe Molonia e Rosanna Siino sono solo alcuni dei componenti del parterre Over che si sono detti addio a distanza di alcuni mesi dalla fidanzamento davanti alle telecamere di Canale 5.

Chi si è lasciato quest'anno

Il 5 gennaio ricominceranno le registrazioni di Uomini e donne (ce ne sarà una anche il giorno dell'Epifania), ma nel frattempo i fan stanno facendo un bilancio di quello che è successo nel 2025.

Tra i protagonisti del trono Over sono nati molti amori, ma solo alcuni sono ancora in corso a distanza di un anno.

Barbara e Ruggiero sono stati insieme pochi mesi, ma hanno annunciato la rottura solo all'inizio di questa edizione del dating-show: i due si sono lasciati per incompatibilità, dopodiché lei è rientrata nel cast e lui è tornato a casa.

Anche tra Gloria e Guido non è andata bene: questa relazione è stata breve e altalenante, poi dopo l'addio entrambi hanno scelto di rimettersi in gioco riaccomodandosi nel parterre (lui si è fidanzato con Federica un paio di mesi fa).

Giuseppe lascia Uomini e donne per amore

Altri due protagonisti del trono Over che si sono fidanzati e poi lasciati nel 2025, sono Giuseppe e Rosanna.

La coppia si era formata la scorsa primavera, ma già durante l'estate sono nate le prime incomprensioni. A settembre, invece, la dama è tornata in studio per annunciare la rottura e poi ha ripreso posto nel parterre; il cavaliere non è rimasto perché ha trovato una compagna lontano dai riflettori.

Sono finite anche le storie d'amore di Margherita e Morena: la prima ha rotto con Dennis dopo un mese, invece la seconda si è separata da Francesco durante le vacanze. Nessuna delle due, però, ad oggi è riapparsa agli Elios né per parlare di quello che è successo né per rimettersi in gioco.

Le prime registrazioni del 2026

Oggi, 30 dicembre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato ai fan di Uomini e donne le date in cui ci saranno le prime registrazioni del 2026.

Salvo cambi di programma, il cast dovrebbe ritrovarsi in studio sia il 5 che il 6 gennaio: a distanza di circa tre settimane dall'ultima volta, Gemma e tutti gli altri protagonisti di questa edizione torneranno davanti alle telecamere e racconteranno come hanno passato le feste.

Per quanto riguarda i tronisti, Cristiana potrebbe essere vicina alla scelta: da mesi la giovane è indecisa tra Ernesto e Federico, quindi è probabile che durante le vacanze di Natale abbia fatto chiarezza sui propri sentimenti.