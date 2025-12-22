Oltre a Barbara De Santi, c’è anche un’altra dama di Uomini e donne che si è cimentata con la recitazione. In questi giorni, alcuni attenti fan hanno avvistato Gloria Nicoletti in una puntata di Alta Infedeltà, un programma che va in onda sul Nove e che racconta storie d’amore e tradimenti. La protagonista del Trono Over dovrebbe aver vestito i panni dell'amante (era il ruolo che aveva) prima di esordire nel cast del dating show, ma chi l'ha vista in replica si è complimentato con lei sostenendo che sarebbe una brava attrice.

Il passato di Gloria davanti alle telecamere

Qualche mese fa sul web si è parlato della presenza di Barbara nel cast di un film disponibile su Prime Video, ma a quanto pare non è l'unica dama di Uomini e donne ad aver vestito i panni dell'attrice.

Come dimostrano alcuni messaggi che sono stati pubblicati su X in questi giorni, anche Gloria si è cimentata con la recitazione e l'ha fatto partecipando a una puntata di Alta Infedeltà.

Alcuni spettatori hanno visto e fotografato Gloria mentre interpretava l'amante della storia che si stava raccontando e la replica è stata trasmessa sul Nove di recente.

Il percorso alla ricerca dell'amore a Uomini e donne

Gloria è una delle veterane del parterre Over di Uomini e donne.

Chi guarda il programma da tempo saprà che è nel cast da anni e non è stata molto fortunata.

Nelle ultime edizioni, ha lasciato il programma in coppia più volte, ma è sempre tornata perché le relazioni non sono andate bene lontano dalle telecamere.

Guido Ricci è solo l'ultimo dei cavalieri che la dama ha provato a frequentare fuori dagli studi Elios, ma il loro rapporto è durato poche settimane ed entrambi hanno ripreso posto nel parterre dopo la rottura.

Se l'uomo ha ritrovato l'amore con Federica (i due si sono fidanzati in una puntata che è andata in onda un mese fa), Gloria è ancora alla ricerca dell'anima gemella e recentemente si è avvicinata a Edoardo, ex frequentazione di Barbara.

Il programma torna dopo le feste

Oggi, 22 dicembre, Uomini e donne non è andato in onda e sarà sostituito dalla soap Io sono Farah fino all'inizio del mese prossimo.

Al momento non si sa ancora se le nuove puntate del dating show saranno trasmesse dal 7 oppure dal 12 gennaio, e stando a quello che è emerso in queste ore non ci dovrebbero essere neppure nuove registrazioni durante le vacanze di Natale.

Gli studi Elios, dunque, rimarranno chiusi per circa tre settimane e al rientro ci saranno tanti argomenti da affrontare e altrettanti nodi da sciogliere.

Dopo Flavio, anche Cristiana dovrebbe fare la sua scelta e i fan sperano che la redazione possa sostituirli con personaggi interessanti che andrebbero ad affiancare Sara e Ciro.