Dopo quasi un mese di attesa, il 5 dicembre è andata in onda la prima esterna di Ciro Solimeno. Gli spettatori di Uomini e donne sono rimasti stupiti dal pochissimo spazio che è stato dato al tronista (neppure cinque minuti), ma anche dal fatto che Maria De Filippi ha interrotto il dialogo tra il giovane e la sua corteggiatrice per chiedere a Cristiana Anania cosa avesse. Sui social c'è chi è convinto che la conduttrice non avrebbe nessun interesse per il percorso dell'ex fidanzato di Martina De Ioannon, e lo starebbe dimostrando non facendo domande o cambiando argomento quando lui è al centro dello studio.

Breve apparizione di Ciro su Canale 5

La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 5 dicembre è stata dedicata soprattutto al parterre Over, dalle conoscenze di Sabrina a quelle di Federico.

Verso la fine, Ciro è stato chiamato al centro dello studio ed è stata trasmessa la sua prima esterna da quando è sul trono.

La corteggiatrice Alessia è entrata e ha commentato brevemente l'incontro, ma nessun altro dei presenti è intervenuto per dare un'opinione: Gianni e Tina sono rimasti in silenzio per tutto il tempo, e anche la padrona di casa non ha fatto domande ai due ragazzi.

Per provare a rompere l'imbarazzo di quel momento, Maria De Filippi ha fatto notare che Cristiana era un po' turbata e ha cominciato a parlare con lei del suo stato d'animo.

L'apparizione di Ciro nella puntata odierna, dunque, è durata circa cinque minuti e sembra non aver incuriosito né la conduttrice né gran parte degli spettatori.

la prima esterna di ciruzzo 🥹 (non frega niente a nessuno del suo trono nemmeno alla conduttrice) — valeria (@cmqvals) December 5, 2025

I commenti dei fan sui social

Al termine della puntata, su X sono stati pubblicati molti commenti ironici e pungenti sullo spazio che ha avuto Ciro e anche sullo scarso interesse che avrebbe mostrato Maria De Filippi per l'inizio del suo percorso da tronista di Uomini e donne.

"La prima esterna di Ciro, wow. Peccato che non frega a nessuno, nemmeno alla conduttrice", "A Maria non interessa niente, è così palese", "Mi sento come Maria", "Ciro messo da parte addirittura per Cristiana, di questo trono non interessa niente a nessuno", "Oggi abbiamo avuto la prova che quando gli ha chiesto di andare sul trono era una domanda retorica, non una proposta", "Forse Maria non pensava che avrebbe accettato il trono, è ancora perplessa", si legge sui social in queste ore.

ma maria quanto odia ciro ….lei è stata proprio costretta da martina a metterlo sul trono#uominiedonne #Uominedonne



pic.twitter.com/ToDkhyZoBn — 𝒟🥑 (@unacomecento) December 5, 2025

L'avventura a Uomini e donne dopo la rottura con Martina

Ciro si è accomodato sul trono di Uomini e donne dopo il confronto che ha avuto in studio con Martina e Gianmarco.

In quell'occasione Maria De Filippi ha stupito tutti chiedendo al ragazzo "Vuoi andare sul trono?", e tutti i presenti hanno esultato alla sua proposta.

Col passare delle registrazioni, però, l'interesse per il percorso di Solimeno sembra essere un po' calato: lunedì 1° e martedì 2 dicembre, infatti, il giovane era in studio per partecipare alle riprese ma la conduttrice non gli ha mai chiesto di accomodarsi al centro per commentare le esterne.