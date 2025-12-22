Ida Platano manca dagli studi di Uomini e donne da circa un anno e mezzo, ma i fan non hanno mai smesso di tenerla d'occhio sui social. Di recente, ad esempio, alcuni utenti di Instagram si sono accorti dei like che la parrucchiera avrebbe messo a diversi post dedicati alla relazione passata con Riccardo Guarnieri e hanno segnalato tutto a Lorenzo Pugnaloni sostenendo che starebbe sentendo la mancanza dello storico ex fidanzato.

La segnalazione sulle mosse social di Ida

Stando a quello che è emerso nell'ultimo anno, Ida sarebbe ancora single: la storica protagonista di Uomini e donne, infatti, non avrebbe trovato l'amore da quando ha lasciato il programma del quale è stata sia dama che tronista.

Nelle ultime ore, però, la parrucchiera è tornata al centro dell'attenzione per via di alcune mosse che avrebbe fatto sui social e che i più attenti non si sarebbero lasciati sfuggire.

"Ho visto tanti like di Ida a post che fanno le fanpage su lei e Riccardo, mi sa che ha nostalgia", ha segnalato un'utente di Instagram a Lorenzo Pugnaloni.

Non è la prima volta che sul web si parla dei "mi piace" di Platano a foto e video che ricordano la sua relazione passata con Guarnieri, ma lei non si è mai esposta per confermare o per smentire chi è convinto che non avrebbe ancora dimenticato il cavaliere con il quale ha fatto coppia per un paio d'anni tra alti e bassi.

Il parere dell'esperto

Se alcuni fan di Uomini e donne sospettano che Ida penserebbe ancora a Riccardo, Lorenzo Pugnaloni ha un'opinione molto diversa sui like che lei avrebbe messo alle fanpage dell'ex coppia.

"Io credo che abbia più nostalgia dello stare al centro dell'attenzione. Se ci pensate, per una abituata a stare in un programma 5 giorni su 7 per circa 8 anni, non deve essere facile", ha scritto l'esperto di gossip nella storia Instagram che ha dedicato alle recenti mosse social della parrucchiera di Brescia.

L'incontro mancato con l'ex corteggiatore di Uomini e donne

Nei giorni scorsi sul web si è parlato di Ida per un altro motivo: sempre Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha raccontato cosa sarebbe successo qualche settimana fa tra la parrucchiera e il suo storico corteggiatore di Uomini e donne.

Stando a quello che avrebbe confermato anche Mario, l'ex tronista si sarebbe rifiutata di salutarlo in videochiamata nonostante le insistenze di un amico comune: Platano avrebbe detto "no" a qualsiasi contatto con Cusitore e lui ci sarebbe rimasto molto male.

La dama del trono Over ha preso le distanze dal suo pretendente da quando ha deciso di lasciare il trono senza fare la scelta, e a nulla sono valsi i tentativi di lui di recuperare sia davanti che dietro le telecamere.