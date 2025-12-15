Lunedì 15 dicembre si è conclusa l'avventura di Flavio Ubirti a Uomini e donne: il ragazzo ha registrato la sua ultima puntata ed è andato via dal programma in coppia con Nicole Belloni. Le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni e del sito Fanpage, inoltre, svelano che il tronista ha fatto un ballo con Gemma Galgani prima di dichiararsi alla sua corteggiatrice preferita, con la quale si è scambiato dolci baci sotto la cascata di petali rossi che nel programma ufficializza l'inizio di un nuovo amore.

Il saluto di Flavio a Uomini e donne

La scelta di Flavio si è registrata il 15 dicembre, ma i fan di Uomini e donne la vedranno in tv dopo le vacanze di Natale (probabilmente verso metà gennaio).

In rete, però, sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo nell'ultima puntata da tronista di Ubirti.

Dopo aver commentato le esterne di un giorno con le sue corteggiatrici, il ragazzo ha ringraziato tutti e ha chiesto di poter fare un ballo con Gemma per smorzare la tensione.

La prima con la quale Flavio ha voluto parlare è stata Martina: il giovane le ha detto che fino a metà percorso era lei la sua preferita, poi le cose sono cambiate e oggi il suo cuore batte per un'altra persona. La pretendente ci è rimasta male, ma ha augurato il meglio alla nuova coppia.

Le parole di Flavio alla sua scelta

Nicole è stata la seconda a entrare in studio e non si aspettava tutto quello che è successo: le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne del 15 dicembre, infatti, svelano che sia la corteggiatrice che tutti i presenti pensavano che la preferenza finale di Flavio sarebbe ricaduta su Martina.

"Ciò che siamo lo voglio vivere", sono le parole che il tronista ha detto quando ha scelto Nicole.

I due si sono baciati e abbracciati sotto la cascata di petali rossi che nel dating-show simboleggia l'inizio di una storia d'amore, poi hanno salutato tutti e sono usciti di scena mano nella mano.

Il 16 dicembre previste altre riprese

Nel corso della registrazione di Uomini e donne del 15 dicembre non si è parlato di Sara, Cristiana e Ciro: tutto lo spazio che solitamente viene concesso ai ragazzi del trono Classico, è stato occupato dalla scelta di Flavio.

Martedì 16 dicembre ci saranno nuove riprese e sicuramente trapelerà qualche anticipazione sui tre tronisti che sono rimasti nel cast a pochi giorni dall'inizio della pausa natalizia.

Il programma condotto da Maria De Filippi andrà in onda fino a venerdì 19 dicembre, dopodiché i fan dovranno aspettare qualche settimana prima di rivedere le dame, i cavalieri e i tronisti di questa edizione. Probabilmente la trasmissione tornerà dopo il 6 gennaio, ma al momento non c'è ancora una data ufficiale per la prima puntata del 2026.