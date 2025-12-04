Nel corso della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 4 dicembre c'è stato un vivace botta e risposta tra Arcangelo Passirani e Gianni Sperti. Quando il cavaliere ha punzecchiato l'opinionista dicendogli che non intende rubargli il lavoro, Maria De Filippi è intervenuta a gamba tesa sottolineando che questa cosa non accadrà mai per sua volontà. Sui social c'è chi ha trovato irrispettoso e fuori luogo il commento della conduttrice, ma anche chi ha ipotizzato che l'avventura dell'uomo nel programma potrebbe finire a breve.

La sfuriata in difesa di Gianni Sperti

Tra Arcangelo e Gianni non c'è mai stata simpatia, e la puntata di Uomini e donne che stata trasmessa in tv il 4 dicembre l'ha confermato.

L'opinionista è intervenuto per criticare il commento del cavaliere sulla vicenda che vedeva coinvolti Edoardo, Alessio e Sebastiano, e tra i due è nato un acceso botta e risposta.

Sperti ha punzecchiato il protagonista del trono Over dicendo che in questa edizione starebbe esprimendo opinioni non richieste invece che concentrarsi sulle dame del parterre, e lui ha replicato: "Stai tranquillo che non te lo rubo il lavoro".

Se il collega di Tina Cipollari si è limitato a ribattere con un "chi se ne frega", Maria De Filippi ha preso la parola e con fare indispettito ha detto: "Stai tranquillo tu che non si verifica".

Arcangelo non ha avuto la possibilità di difendersi da questo attacco perché la presentatrice ha chiesto alla regia di mettere la musica per far ballare chi era al centro dello studio.

Le critiche degli spettatori di Uomini e donne

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi ha avuto la sensazione che Maria De Filippi non proverebbe simpatia per Arcangelo, anzi non perderebbe l'occasione per criticarlo e metterlo in difficoltà davanti a tutti.

"Lei ha sclerato non tanto per difendere Gianni, ma perché Arcangelo le sta sulle scatole", "Arcangelo verrà botolato a breve, ma fa bene a rispondere a tono", "Lui ha ragione", "Questa sparata di Maria è stata irrispettosa e fuori luogo", "Piuttosto che attaccare Arcangelo, perché non inizia a svegliarsi buttando fuori Alessio e Sebastiano?", si legge su X il 4 dicembre.

Stagione in ombra per Arcangelo

Se si pensa al percorso di Arcangelo a Uomini e donne, non si può non considerare il fatto che in pochi mesi è passato da essere un protagonista assoluto all'essere una "comparsa" nel parterre.

La scorsa primavera il cavaliere era al centro delle dinamiche grazie alle sue frequentazioni con Gemma, Marina e Cinzia, poi dopo la pausa estiva è cambiato tutto: gli opinionisti e la conduttrice, in particolare, hanno cominciato a criticare quello che per metà della passata stagione è stato il personaggio più chiacchierato del trono Over.