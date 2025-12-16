Gran parte della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 16 dicembre è stata dedicata a Marcello e alle sue conoscenze con alcune signore del parterre. Il cavaliere ha preso le distanze da Tiziana dopo una serata insieme in albergo, e Maria De Filippi è intervenuta quando gli ha sentito dire che la dama non gli è mai piaciuta se non a livello fisico. La conduttrice non ha creduto alle parole dell'uomo, anzi l'ha invitato ad essere più sincero davanti alle telecamere.

Marcello in difficoltà in studio

Oggi, 16 dicembre, a Uomini e donne si è parlato molto delle cose che ha detto Marcello per giustificare il suo allontanamento da Tiziana.

"Non mi è mai piaciuta, solo un po' fisicamente", ha affermato il protagonista del trono Over suscitando l'ira della dama e le reazioni piccate di diversi componenti del cast.

Mentre i due discutevano animatamente della serata che hanno passato insieme in camera d'albergo, Maria De Filippi è intervenuta dicendo: "Con sincerità, questa conversazione mi imbarazza".

"E tu vai nella stanza di una che non ti piace? Perché? Per stare sul letto a guardare la tv?", ha chiesto la padrona di casa al cavaliere.

"Stavo appoggiato con una gamba dentro e una fuori dal letto", ha risposto l'uomo.

"Ah, eri pronto per scappare? Dai, su", ha concluso la conduttrice un po' indispettita dalle parole e dal comportamento di Marcello.

Le lacrime di Marina a Uomini e donne

Marina è stata l'unica a credere alle parole di Marcello, tant'è che si è battuta per difenderlo da chiunque gli è andato contro nella puntata del 16 dicembre.

"Perché dovete andare a favore delle donne a prescindere? Lui con me è stato sincero, me l'ha detto subito che Tiziana non gli piace", ha affermato la dama davanti alle telecamere.

Tina e Gianni sono intervenuti per provare a far ragionare la donna sul comportamento non proprio limpido del cavaliere, ma lei non ha voluto sentire ragioni e si è arrabbiata ancora di più.

Scossa dalle critiche che le stavano facendo gli opinionisti di Uomini e donne, Marina si è alzata ed è uscita dallo studio in lacrime.

Marcello ha rincorso subito la protagonista del trono Over dietro le quinte, e Maria De Filippi ha deciso di non farli seguire dalle telecamere per non dargli ulteriore spazio.

In arrivo nuove anticipazioni

Il 16 dicembre è prevista la seconda registrazione di Uomini e donne di questa settimana, infatti tra poche ore trapeleranno le anticipazioni di puntate che i fan vedranno in tv dopo le vacanze di Natale.

La curiosità degli spettatori è per gli sviluppi che ci sono stati negli ultimi giorni nelle conoscenze dei tre tronisti rimasti (Flavio ha fatto la sua scelta nel corso delle riprese del 15/12), soprattutto quelle di chi sembra vicino a lasciare il programma in coppia, come Cristiana.