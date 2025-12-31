Anche se le registrazioni di Uomini e donne sono in pausa, alcuni componenti del cast stanno continuando a regalare spunti di discussione ai fan. Il 31 dicembre, ad esempio, Lollo magazine ha pubblicato le foto che i curiosi hanno scattato di nascosto a Mario Lenti e Magda: i due sono stati sorpresi a cena insieme durante le vacanze, e c'è già chi pensa ad un ritorno di fiamma che potrebbe essere raccontato nel corso delle riprese previste per il 5 gennaio.

Gli scatti che fanno discutere

Cosa sta succedendo tra Mario e Magda? I fan di Uomini e donne se lo stanno chiedendo da quando in rete sono state pubblicate due foto che mostrano i protagonisti del trono Over molto vicini a cena.

Stando a quello che si legge sul web in quest'ultimo giorno del 2025, l'altra sera il cavaliere e la dama erano insieme in un locale dove hanno mangiato e chiacchierato amabilmente.

Al momento non sono trapelati ulteriori dettagli su quest'incontro, ma se ne sta parlando tanto perché i due non erano rimasti in buoni rapporti dopo aver chiuso la conoscenza in studio.

Tra gli spettatori c'è chi pensa che tra Mario e Magda ci potrebbe essere stato un ritorno di fiamma durante le feste, o quantomeno un riavvicinamento che sarebbe confermato dalla decisione di entrambi di trascorrere una serata insieme in un ristorante.

Le ultime frequentazioni a Uomini e donne

Mario e Magda si sono frequentati all'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, ma le cose non sono andate bene e la dama ha deciso di voltare pagina dopo un paio di mesi.

Tra novembre e dicembre, infatti, la protagonista del trono Over è uscita prima con Sebastiano e poi con Arcangelo, entrambe conoscenze fatte di baci e altre affettuosità.

Il cavaliere, invece, è uscito con diverse signore del parterre e l'ultima in ordine di tempo è stata Maria G.

Durante la pausa natalizia, però, potrebbe essere successo qualcosa tra Mario e Magda, ma i fan dovranno aspettare almeno il 5 gennaio per scoprire se c'è stato davvero un ritorno di fiamma oppure se i due sono andati a cena in amicizia.

Ripartono le registrazioni

Gli studi Elios riapriranno tra pochi giorni dopo circa tre settimane: la prima registrazione di Uomini e donne del 2026, infatti, è prevista per lunedì 5 gennaio.

Anche il giorno dell'Epifania ci saranno nuove riprese, e in rete circoleranno le anticipazioni delle cose più interessanti che accadranno tra i senior e tra i giovani del cast di questa edizione.

A breve, dunque, i fan scopriranno se Magda ha deciso di dare un'altra possibilità a Mario, se le troniste Sara e Cristiana si sono schiarite le idee in vista della scelta che dovranno fare, e se Gemma ha accettato il rifiuto di Lenti ed è pronta ad un nuovo amore.