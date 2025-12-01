Si fanno sempre più insistenti le voci sulla partecipazione di Gianmarco Steri e Martina De Ioannon alla prossima edizione del Grande Fratello. Questo lunedì 1° dicembre Lorenzo Pugnaloni ha diffuso l'indiscrezione secondo la quale entrambi gli ex tronisti di Uomini e donne dovrebbero essere nel cast del reality che debutterà a marzo su Canale 5. Si ipotizza che la prima a varcare la soglia della porta rossa dovrebbe essere la ragazza, poi toccherebbe al suo fidanzato a programma in corso.

Le ultime novità sulla coppia

Da giorni sul web si parla della possibile partecipazione di Gianmarco al GF Vip, anzi Lorenzo Pugnaloni ha specificato che l'ex tronista di Uomini e donne dovrebbe essere un concorrente al 99%.

Il 1° dicembre l'esperto di gossip è tornato sull'argomento e ha aggiunto che nel cast del reality dovrebbe entrare anche la fidanzata di Steri.

"Fumata bianca per il Grande Fratello Vip che partirà a marzo. Vi anticipo la presenza di Martina e Gianmarco: lei sarà la prima ad entrare, lui durante. Hanno contattato anche una persona per avere un confronto con loro, una persona che vorrebbero mettere come concorrente", ha svelato il blogger tramite il suo profilo Instagram.

Ovviamente da qui all'inizio del programma può succedere di tutto, ma al momento circolano insistenti voci sulla presenza della coppia di U&D nella lista dei futuri inquilini della casa più spiata d'Italia.

Le teorie sul 'terzo incomodo'

Pugnaloni non ha svelato il nome della persona che gli autori del Grande Fratello vorrebbero mettere a confronto con Martina e Gianmarco nella casa, quindi le ipotesi sono diverse.

Nei mesi scorsi si è vociferato della possibilità che nel cast del reality venisse inserito anche un ex di Steri o di De Ioannon, in modo da mettere alla prova la relazione tra i due.

Raul è stato fidanzato con Martina per circa un anno e con lei ha partecipato a un'edizione di Temptation Island, invece l'ultima fiamma di Gianmarco è Cristina (la corteggiatrice che ha scelto a Uomini e donne lo scorso maggio).

Dalle opzioni verrebbe da escludere Ciro (ultimo compagno di De Ioannon) perché da poche settimane è sul trono e il suo percorso nel dating-show dovrebbe andare avanti fino a primavera inoltrata.

Lo scetticismo dei fan sui social

L'indiscrezione sulla possibile partecipazione di Martina e Gianmarco al GF Vip, sembra non piacere ai sostenitori della coppia.

"No", "Questa cosa non piace a nessuno, fermatevi", "Li distruggeranno", "Certamente ci sarà anche Raul", "Metteranno dentro anche Raul e poi Cristina, io voto no", si legge su X da quando Pugnaloni ha diffuso il rumor sul futuro televisivo degli ex tronisti di Uomini e donne.