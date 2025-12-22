Oggi, lunedì 22 dicembre, inizia ufficialmente la pausa di Uomini e donne per le feste: la programmazione del dating-show, infatti, ricomincerà tra qualche settimana e probabilmente non ci saranno neanche registrazioni durante le vacanze di Natale. Lorenzo Pugnaloni ha svelato ai fan che in questo periodo i tronisti faranno le esterne, ma non è detto che verranno convocati in studio per partecipare alle puntate che saranno trasmesse su Canale 5 a partire da gennaio.

Il periodo di stop di Uomini e donne

Da oggi, 22/12, Uomini e donne non andrà in onda e sarà sostituito da nuovi episodi di Beautiful e Io sono Farah.

Il format condotto da Maria De Filippi è in vacanza almeno fino all'Epifania, infatti la programmazione non riprenderà prima del 7 gennaio (non c'è ancora una data certa, potrebbe essere anche lunedì 12).

I fan si sono chiesti se durante lo stop per le feste ci saranno nuove registrazioni, ma Lorenzo Pugnaloni non ha saputo dare una risposta certa su questo.

"Al momento non si sa quando si registra", ha scritto l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Non sarebbe da escludere, dunque, una pausa delle riprese fino all'inizio dell'anno nuovo: in questo caso, il cast si ritroverebbe in studio dopo le vacanze per aggiornare il pubblico su conoscenze ed eventuali nuovi amori.

Una cosa sicura è che in queste settimane i tronisti faranno le esterne con i loro corteggiatori, quelle che verranno commentate nel corso delle prime registrazioni del 2026.

Un mese d'attesa per la scelta di Flavio

La pausa di Uomini e donne durerà almeno fino al 7 gennaio, dopodiché inizieranno ad andare in onda le puntate che sono state registrate nelle ultime due o tre settimane.

Sono ancora tanti gli appuntamenti che i fan devono vedere prima di arrivare ad uno dei momenti più attesi dell'edizione 2025/2026, ovvero la prima scelta di quest'anno.

Flavio si è fidanzato con Nicole nel corso delle riprese del 15 dicembre, ma il pubblico di Canale 5 vedrà questa puntata almeno un mese dopo (attorno al 15 o 16 gennaio, se non qualche giorno più tardi).

I tormenti d'amore di Gemma

L'ultima puntata di Uomini e donne del 2025 è stata dedicata in gran parte a Gemma e alle sue pene d'amore.

Venerdì scorso, infatti, la dama è stata visitata da un medico (su richiesta di Tina Cipollari) perché un ballo con Mario le ha provocato emozioni che l'hanno scombussolata.

A gennaio, però, la dama riceverà l'ennesimo rifiuto: il cavaliere uscirà a cena con un'altra signora, la bacerà e ripeterà a Galgani che non è attratto da lei.

Il "no" di Lenti farà cadere la 75enne nello sconforto e nessuno riuscirà a consolarla, neppure gli uomini che si proporranno come suoi nuovi corteggiatori.