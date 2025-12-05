Piccolo stop per Uomini e donne: come ha confermato un post che è stato caricato su tutti i profili social della trasmissione, l'8 dicembre non andrà in onda una nuova puntata. Nel giorno dell'Immacolata, infatti, il dating-show lascerà spazio a Beautiful e a Forbidden Fruit, ma martedì 9 tornerà regolarmente a partire dalle ore 14:45.

Cambio di programmazione il giorno dell'Immacolata

Al termine della puntata odierna di Uomini e donne, sugli account social del programma è stata postata una foto che ha ufficializzato il fatto che lunedì 8 dicembre non ci sarà il consueto appuntamento con le dame, i cavalieri e i tronisti del cast.

"Uomini e donne torna martedì 9 dicembre alle 14:45 su Canale 5, vi aspettiamo", si legge sul web in queste ore.

#UominieDonne torna martedì 9 dicembre alle 14:45 su Canale 5! Vi aspettiamo

I fan, dunque, dovranno aspettare 24 ore in più del solito prima di rivedere i protagonisti più chiacchierati del dating-show e ascoltare i racconti che faranno sulle loro frequentazioni.

Il giorno dell'Immacolata, infatti, al posto di U&D andranno in onda nuovi episodi di Beautiful e di Forbidden Fruit: la guida tv di Mediaset conferma che l'8 dicembre queste due soap faranno compagnia ai telespettatori dalle 14:00 alle 16:25.

Il daytime di Amici, invece, sarà sostituito da una nuova puntata di La forza di una donna (in onda dalle 16:25 alle 16:45).

L'ultima puntata settimanale di Uomini e donne

Quella che è andata in onda il 5 dicembre è stata una puntata di Uomini e donne molto movimentata.

In studio si è parlato a lungo di Sabrina e delle sue ultime frequentazioni, ma l'attenzione di tutti è stata catturata dallo "show" che ha messo su Federico quando ha raccontato della sua conoscenza con Emanuela.

Spazio anche alla chiusura tra Rosanna e Federico e alla prima esterna di Ciro: in realtà Maria De Filippi ha dedicato appena cinque minuti al nuovo tronista, tant'è che subito dopo si è dedicata a Cristiana e al suo stato d'animo dopo aver saputo che Ernesto non si era presentato.

Martina, invece, ha reagito malissimo al bacio in esterna tra Flavio e Nicole e ha deciso di andare via senza fare commenti.

L'ex tentatore ha inseguito la corteggiatrice dietro le quinte, ma prima si è lamentato delle fughe delle due ragazze in ogni puntata.

In arrivo nuove registrazioni

Anche se l'8 dicembre è un giorno di festa, la registrazione di Uomini e donne che è in programma dovrebbe svolgersi regolarmente.

Solitamente le riprese delle nuove puntate del dating-show avvengono ogni lunedì e martedì, quindi la prossima settimana non dovrebbe cambiare nulla (eventuali slittamenti o altri cambiamenti potrebbero essere comunicati nel corso del weekend che è appena cominciato).