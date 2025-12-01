A più di due mesi dall'inizio dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, i fan stanno cominciando a chiedersi quando ci sarà la prima scelta e soprattutto chi sarà a farla. Lorenzo Pugnaloni sembra avere le idee piuttosto chiare su questo argomento, infatti su Instagram ha svelato che Flavio Ubirti dovrebbe essere il tonista più vicino a prendere una decisione tra le corteggiatrici che sta frequentando, Martina Cardamone e Nicole Belloni.

L'opinione dell'esperto sul trono Classico

Non dovrebbe mancare molto tempo alla fine del percorso dei ragazzi che sono sul trono dall'inizio della stagione, ovviamente tutti escluso Ciro che ha cominciato l'avventura da poche settimane.

I fan di Uomini e donne si stanno chiedendo se qualcuno dei protagonisti del trono Classico potrebbe essere vicino alla scelta e, se così fosse, chi potrebbe farla a breve.

Lorenzo Pugnaloni ha cercato di soddisfare questa curiosità rispondendo alla domanda di un follower su Instagram: "Chi sceglierà per primo? Flavio".

L'esperto di gossip, dunque, è convinto che sarà l'ex tentatore il primo a lasciare il programma in coppia con una delle corteggiatrici che sta frequentando in questo periodo, ovvero Martina e Nicole.

La richiesta delle corteggiatrici

Nelle puntate di Uomini e donne che sono state registrate la scorsa settimana, sia Nicole che Martina hanno spronato Flavio a prendere una decisione il prima possibile.

Il tronista sta baciando entrambe le corteggiatrici da più di un mese, e loro si dicono stufe della sua indecisione.

Il protagonista del dating-show è tra due fuochi, ma a breve dovrebbe essere pronto a fare il nome della persona con la quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere.

Le anticipazioni della settimana

Dal 1° dicembre saranno trasmesse le puntate di Uomini e donne che sono state registrate un paio di settimane fa: i fan assisteranno a diversi colpi di scena, come il fidanzamento tra Agnese e Roberto.

Sul fronte giovani, Flavio rincorrerà sia Martina che Nicole dietro le quinte, ma poi inviterà entrambe a cambiare atteggiamento per aiutarlo a dissipare gli ultimi dubbi prima di fare la scelta.

Sara bacerà Jakub per la terza volta e continuerà a litigare con Marco sia in esterna che in studio, mentre Cristiana convincerà Ernesto a tornare per corteggiarla.

Fino a venerdì 5 dicembre, inoltre, su Canale 5 andranno in onda: l'ospitata di Alessandro e Roberta (con una sorpresa da parte di lui alla compagna in vista di un'imminente convivenza), la scenata di gelosia di Gemma a Mario che si dichiarerà a Barbara, il tira e molla tra Federico e Marta e alcuni scontri tra Tina e Marina davanti alle telecamere.