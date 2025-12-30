La lunga pausa natalizia di Uomini e donne sta per finire: come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni su Instagram, le prossime registrazioni del dating-show sono fissate per lunedì 5 e martedì 6 gennaio. Tra meno di una settimana, dunque, Gemma Galgani tornerà in studio e proverà a dimenticare Mario Lenti uscendo con altri signori del parterre.

Quando riaprono gli studi di Uomini e donne

L'attesa dei fan di Uomini e donne sta per finire: oggi, 30 dicembre, Lorenzo Pugnaloni ha svelato quando ci saranno le prossime registrazioni, le prime del 2026.

Dopo quasi tre settimane, il cast si ritroverà in studio lunedì 5 e martedì 6 gennaio: la redazione ha deciso di fissare le riprese delle nuove puntate in due giorni consecutivi, tra cui quello in cui si festeggia l'Epifania.

Dame, cavalieri e tronisti, dunque, riappariranno agli Elios dopo le vacanze di Natale e parleranno di come si sono evolute le loro conoscenze nel periodo in cui il programma è stato fermo per le feste.

La messa in onda del dating-show, invece, dovrebbe riprendere mercoledì 7 oppure lunedì 12 gennaio, ma ancora non sono trapelate informazioni certe a riguardo.

Le vacanze di Gemma a Saint-Vincent

Nel corso delle prime registrazioni di Uomini e donne del 2026, si dovrebbe parlare di una dama che da anni è alla ricerca del principe azzurro.

Incassato l'ennesimo "no" di Mario, Gemma dovrebbe essere pronta a voltare pagina uscendo a cena con altri signori del parterre, e magari proprio uno di questi potrebbe diventare il suo nuovo amore.

Nell'attesa di tornare agli Elios, Galgani si sta riposando a Saint-Vincent: come mostrano alcune storie che ha postato su Instagram, la dama ha passato il Natale in Valle d'Aosta e ha lavorato in un bar del posto.

Stando a quello che ha scritto sui social, la 75enne trascorrerà anche il Capodanno in montagna e poi prenderà un treno che la porterà dove si registra il dating-show.

Tre tronisti e un possibile nuovo arrivo

Nelle prime registrazioni di Uomini e donne del 2026, dovrebbe essere dato molto spazio ai tre tronisti del cast e alle esterne che hanno fatto durante le vacanze di Natale.

Secondo tanti fan, Cristiana potrebbe annunciare la scelta in una delle prime puntate dell'anno, invece Sara e Ciro dovrebbero proseguire con le loro conoscenze in maniera più o meno classica.

Non sarebbe da escludere, però, l'arrivo di una new entry, una persona che andrebbe a sostituire Flavio (che ha fatto la sua scelta nel corso delle riprese del 15 dicembre) sulla poltrona rossa e che riporterebbe a quattro il numero totale dei protagonisti del trono Classico dell'edizione 2025/2026 del programma condotto da Maria De Filippi.