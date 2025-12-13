Lunedì 15 dicembre inizierà l'ultima settimana di programmazione di Uomini e donne: fino a venerdì 19, infatti, saranno trasmesse nuove puntate (registrate circa 15 giorni fa) e poi comincerà la pausa natalizia del dating-show. Le anticipazioni del web svelano che Sara Gaudenzi litigherà con Marco Veneselli e si dirà stufa del suo comportamento poco da corteggiatore, invece Jakub Bakkour si lamenterà per non essere stato postato in esterna. Cristiana Anania, invece, bacerà entrambi i suoi pretendenti e sceglierà di seguire Ernesto Passaro quando uscirò furioso dallo studio.

Percorso in stallo per la tronista Sara

Dal 15 al 19 dicembre andranno in onda le ultime puntate di Uomini e donne del 2025: la programmazione del dating-show, infatti, riprenderà all'inizio di gennaio.

Nei prossimi giorni, dunque, i fan saranno aggiornati sul trono di Sara (del quale non si è parlato questa settimana) e degli sviluppi che avranno le sue conoscenze.

Da lunedì prossimo, dunque, la ragazza proverà a chiarire con Marco portandolo in esterna, ma l'appuntamento finirà con un acceso litigio.

La tronista si dirà infastidita dal comportamento del giovane e lo accuserà di essere concentrato più su sé stesso che su di lei.

Jakub, invece, ammetterà la delusione che ha provato per non essere stato portato in esterna per più di una settimana, e questo darà il via ad un battibecco con la ragazza.

In conclusione, Sara inviterà sia Marco che Jakub a cambiare atteggiamento perché quello che hanno avuto nell'ultimo periodo non le piace affatto.

Cristiana tra due fuochi

Nelle puntate di Uomini e donne in onda da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre si parlerà molto anche di Cristiana e della sua forte indecisione tra i due ragazzi che sta frequentando da qualche mese davanti alle telecamere.

La tronista bacerà sia Ernesto che Federico in esterna, e questo spingerà il primo a lasciare lo studio in preda all'ira.

La 22enne rincorrerà il suo pretendente dietro le quinte e lascerà l'altro da solo a doversi difendere dalle critiche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Secondo rumor ancora tutti da confermare, non dovrebbe mancare molto tempo alla scelta di Cristiana.

In arrivo la prima scelta di Uomini e donne 2025/2026

La settimana dal 15 al 19 dicembre sarà molto importante per uno dei quattro tronisti del cast.

Tra lunedì e martedì prossimo, infatti, Flavio farà la sua scelta: nel corso di una delle due registrazioni che sono in programma in questi giorni, il ragazzo farà il nome della corteggiatrice (Martina o Nicole) con la quale vorrebbe fare coppia lontano dalle telecamere.

Quella dell'ex tentatore sarà la prima scelta dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne, ma per vederla in tv i fan dovranno aspettare almeno fino all'inizio di gennaio.