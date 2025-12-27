Mancano ancora un paio di settimane al ritorno di Uomini e donne su Canale 5, ma i fan sanno già cosa vedranno all'inizio del 2026. Le anticipazioni delle puntate registrate prima delle vacanze di Natale, infatti, svelano che Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta e non è stata quella che la maggior parte dei telespettatori si aspettava: il tronista si è dichiarato a Nicole Belloni e con lei è andato via dal programma. Delusione per Martina Cardamone, che non ha neppure ricevuto la seconda opportunità che solitamente viene data ai corteggiatori rifiutati.

La prima scelta dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne

Sono passati poco più di dieci giorni da quando è stata registrata la puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Flavio.

Era il 15 dicembre quando il tronista si è dichiarato alla sua corteggiatrice preferita, ma i fan dovranno aspettare almeno la metà di gennaio prima di vedere su Canale 5 cos'è successo.

La pausa natalizia del dating-show, infatti, dovrebbe terminare dopo l'Epifania (non c'è ancora una data certa) e solo da quel momento verranno trasmesse in tv le registrazioni che ci sono state prima delle vacanze di Natale.

Da meno di due settimane, però, si sa che Flavio ha scelto la ragazza che quasi nessuno si aspettava: l'ex single di Temptation Island si è fidanzato con Nicole nel corso di un appuntamento che andrà in onda all'inizio del 2026.

La reazione di Martina al rifiuto

Le prime puntate di Uomini e donne del 2026, dunque, saranno dedicate anche alla fine del percorso di Flavio.

Dopo più di tre mesi di esterne, litigi, baci e riappacificazioni, il ragazzo ha preso una decisione e molti fan ne sono rimasti sorpresi.

Quasi tutto il pubblico pensava che la scelta del tronista sarebbe stata Martina, ovvero la corteggiatrice con la quale ha sempre detto di avere un feeling speciale, invece ad avere la meglio è stata Nicole.

Le anticipazioni della registrazione che si è svolta il 15 dicembre scorso, inoltre, svelano che la giovane che è stata rifiutata non ha nascosto la sua amarezza ma ha voluto augurare il meglio alla nuova coppia.

Nessuna seconda possibilità per Martina

A differenza di quello che è accaduto a molti corteggiatori che non sono stati scelti (uno su tutti Gianmarco Steri), a Martina non è stato offerto il trono.

Dopo il rifiuto di Flavio, infatti, la giovane modella ha salutato tutti ed è uscita di scena senza che nessuno le proponesse di restare nel programma in un nuovo ruolo.

Probabilmente Maria De Filippi non ha fatto questo gesto perché sul trono ci sono già due ragazze (Sara e Cristiana), e aggiungerne una terza avrebbe potuto creare ancora più confusione nel pubblico e nei pretendenti.