Manca poco al ritorno di Uomini e donne su Canale 5, e i fan più curiosi sanno già cosa andrà in onda all'inizio del 2026. Le anticipazioni delle prossime puntate, infatti, svelano che Sabrina Zago racconterà della notte passata insieme a Carlo, ma frenerà quando gli chiederanno se intende rendere esclusivo il loro rapporto. Tina Cipollari attaccherà pesantemente la dama che, pressata dalle critiche, si metterà a piangere e uscirà dallo studio.

Le novità sul percorso di Sabrina a Uomini e donne

In questi giorni si è saputo che la prossima registrazione di Uomini e donne sarà il 6 gennaio, quindi manca ancora poco più di una settimana alla diffusione delle prime anticipazioni del 2026.

I fan, dunque, per ora devono accontentarsi degli spoiler delle puntate che sono già state registrate e che saranno trasmesse in televisione quando ricomincerà la regolare programmazione del dating-show.

Sabrina sarà subito protagonista: la conoscenza con Carlo prenderà una piega importante, e la dama sceglierà di passare la notte con lui e lo racconterà in studio.

Se il cavaliere si dirà innamorato e pronto a lasciare la trasmissione in coppia, la veterana del trono Over tentennerà e poi accetterà di incontrare un nuovo aspirante corteggiatore.

Il comportamento di Zago farà infuriare Tina, che non le risparmierà critiche e attacchi pungenti davanti alle telecamere.

Le frecciatine dell'opinionista feriranno molto Sabrina, che non tratterrà le lacrime e uscirà dallo studio in preda ad una vera e propria crisi emotiva.

Un nuovo rifiuto per Gemma

Le anticipazioni delle puntate di Uomini e donne che andranno in onda a gennaio, svelano che Gemma proverà a riconquistare Mario per l'ennesima volta in questa stagione.

Il cavaliere, dopo un piccolo tentennamento, ribadirà che non intende riallacciare una frequentazione con la dama e lo confermerà baciando un'altra signora in esterna.

Per Galgani, dunque, arriverà un nuovo rifiuto da parte dell'imprenditore che sta corteggiando da settembre tra alti e bassi.

Cristiana cede un corteggiatore a Sara

Per quanto riguarda il trono Classico, le prossime puntate vedranno Sara accettare il corteggiamento di un ragazzo che è sempre stato tra i pretendenti di Cristiana.

Simone chiederà alla tronista di Roma di prendere un caffè insieme, e lei risponderà affermativamente dopo che la "collega" si dirà favorevole.

Anziché fare una selezione tra le persone che sta frequentando, dunque, Sara ne aggiungerà un'altra e saliranno a quattro i suoi spasimanti (Jakub, Marco, Raien e Simone) quando non dovrebbe mancare moltissimo tempo alla fine del suo percorso nel dating-show.