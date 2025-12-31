Mancano pochi giorni al ritorno di Uomini e donne su Canale 5: dopo quasi tre settimane, all'inizio di gennaio riprenderà la regolare programmazione del dating-show e le prime puntate che andranno in onda saranno quelle registrate a dicembre. Sara Gaudenzi sarà protagonista di diversi litigi: la conoscenza con Marco Veneselli subirà una brutta battuta d'arresto dopo una discussa, e quella con Jakub Bakkour si incrinerà al punto che lui lascerà lo studio furioso.

Tensioni tra i ragazzi del trono Classico

La seconda settimana di gennaio riprenderà la regolare programmazione di Uomini e donne, ma i fan sanno già cosa vedranno almeno fino alla fine del mese.

Il percorso di Sara sarà contrassegnato da liti piuttosto accese, come quelle che avrà con Marco sia in studio che in esterna. Queste discussioni allontaneranno i due ragazzi, infatti la tronista deciderà di non portarlo in esterna per alcune settimane.

La ragazza vivrà momenti di tensione anche con Jakub che, stanco di essere messo in dubbio, avviserà Gaudenzi che le direbbe di "no" se lo scegliesse. Dopo aver fatto quest'ammissione, il corteggiatore andrà via furioso e la protagonista del trono Classico non lo seguirà immediatamente.

Simone passa da Cristiana a Sara

Le anticipazioni del web, inoltre, svelano che nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda a gennaio ci sarà il ripensamento di un corteggiatore.

Dopo aver conosciuto Cristiana per circa un mese e mezzo, Simone chiederà di poter uscire in esterna con Sara e lei accetterà.

Dopo Jakub, dunque, un altro pretendente della tronista siciliana le volterà le spalle per provare a conquistare la sua "rivale".

Sara, inoltre, continuerà a frequentare anche Raien e non nasconderà la sua confusione quando le verrà chiesto se ha una preferenza tra i suoi quattro spasimanti.

Le date delle prossime registrazioni di Uomini e donne

Come ha anticipato Lorenzo Pugnaloni sui social, le registrazioni di Uomini e donne ricominceranno tra pochi giorni.

Salvo cambi di programma, il cast dovrebbe ritrovarsi in studio lunedì 5 e martedì 6 gennaio: giù dalla prossima settimana, infatti, riprenderanno le riprese delle puntate che poi andranno in onda su Canale 5 dopo quelle che sono già "in cantiere" da un po' di tempo.

Dopo Flavio, almeno un altro protagonista del trono Classico potrebbe fare la scelta: Cristiana sembra essere quella più vicina a prendere una decisione tra i due ragazzi che sta frequentando da mesi davanti alle telecamere, ma non sarebbe da escludere un eventuale colpo di scena da parte di Sara.

Ciro, invece, ha iniziato il suo percorso da poco e non ha ancora un reale interesse per le sue pretendenti.