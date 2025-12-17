Venerdì 19 dicembre inizierà la pausa natalizia di Uomini e donne: salvo cambi di programma, il dating-show tornerà in onda il 7 gennaio e lo farà con le puntate che sono state registrate un paio di settimane fa. Visto che le riprese sono avanti di circa quindici giorni rispetto a quando vengono trasmesse su Canale 5, i fan dovranno aspettare almeno la fine del mese prossimo (o addirittura l'inizio di febbraio) per vedere la scelta di Flavio Ubirti.

Flavio e Nicole 'in incognito' per più di un mese

La scelta di Flavio è stata registrata il 15 dicembre ma, a causa dell'imminente inizio delle vacanze di Natale, verrà trasmessa su Canale 5 tra più di un mese.

Dal 19 dicembre al 7 gennaio, infatti, Uomini e donne non andrà in onda: per poter vedere il lieto fine tra il tronista e Nicole, i fan dovranno aspettare almeno la fine del mese prossimo (se non addirittura l'inizio di febbraio).

Il regolamento del programma prevede che i componenti del cast non possono farsi vedere insieme (né in pubblico né sui social) finché non viene mostrata ai telespettatori l'ultima puntata alla quale hanno partecipato, quindi la nuova coppia dovrà vivere "in incognito" per più di un mese.

Dopo la pausa natalizia, verranno proposte le registrazioni che hanno preceduto la scelta (dovrebbero essere tre o quattro), quindi l'epilogo del percorso di Flavio dovrebbe slittare alla fine di gennaio.

I dettagli della scelta negli studi di Uomini e donne

Il trono di Flavio si è concluso nel corso della registrazione di Uomini e donne del 15 dicembre, quindi da un paio di giorni sono disponibili le anticipazioni di quello che i telespettatori potranno vedere alla fine di gennaio.

Il ragazzo ha sorpreso tutti dichiarandosi a Nicole: sia in studio e che a casa, erano in moltissimi a pensare che la preferenza del tronista sarebbe ricaduta su Martina, invece non è andata così.

Il primo post di Martina dopo il rifiuto di Flavio

In queste ore sul web si sta parlando molto anche della prima storia che Martina ha pubblicato su Instagram dopo il "no" che ha ricevuto da Flavio.

Il 17 dicembre, infatti, la corteggiatrice rifiutata ha postato lo scatto di un libro che sta stava leggendo e ha messo in primo piano la frase "Non esiste rosa senza spina, non esiste passione senza tormento".

Secondo molti fan, questa riflessione che ha condiviso la giovane sarebbe il suo commento indiretto alla decisione del tronista di legarsi ad un'altra persona dopo più di tre mesi di conoscenza davanti alle telecamere.

L'ormai ex pretendente ha anche aggiunto il brano All my love come sottofondo musicale della sua storia, ma non ha fatto nessun riferimento diretto a Flavio.