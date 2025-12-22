Qualche settimana fa Renata Presti è tornata a Uomini e donne e si è proposta come corteggiatrice di Mario Lenti. La conoscenza tra i due non è andata bene, e lei in un'intervista a PiùDonna non ha risparmiato critiche e frecciatine al cavaliere che è tra i protagonisti assoluti dell'edizione 2025/2026. Secondo la dama, infatti, l'imprenditore sarebbe un esibizionista, una persona alla continua ricerca delle attenzioni delle donne e del pubblico a casa.

Le stoccate dopo l'addio a Uomini e donne

In questi mesi Mario ha frequentato molte signore, ma con nessuna di loro è riuscito a instaurare un legame solido e soprattutto duraturo.

Tra le conquiste di Lenti c'è anche Renata, un'ex dama che aveva scelto di tornare a Uomini e donne esclusivamente per conoscere il cavaliere che l'aveva incuriosita guardandolo da casa.

I due sono usciti insieme per un breve periodo, poi l'imprenditore ha deciso di chiudere perché in lui non è scattata la scintilla.

La donna ha rilasciato dichiarazioni piuttosto pungenti sul protagonista del trono Over, sul quale ha cambiato drasticamente idea dopo averlo frequentato dentro e fuori gli studi televisivi.

La delusione per il comportamento di Mario

"Sono tornata perché Mario mi aveva incuriosito, ma frequentandolo sono rimasta delusa", ha dichiarato Renata in un'intervista che ha rilasciato dopo la fine della sua esperienza a Uomini e donne.

Alla dama sono bastati un paio di appuntamenti per farsi un'idea sul cavaliere che in questi mesi ha fatto perdere la testa a Gemma e ad altre protagoniste del trono Over.

"Lui è un esibizionista, usa lo studio come palcoscenico per mettersi in mostra", ha aggiunto Presti sull'imprenditore di origini pugliesi.

A far calare l'interesse di Renata, è stato anche il comportamento che ha avuto Mario quando ha scoperto che era raffreddata: "A cena è stato a più di un metro di distanza perché aveva paura di ammalarsi".

Mario protagonista grazie a Gemma

Renata è solo una delle dame che hanno ceduto al fascino di Mario: da settembre ad oggi, infatti, sono almeno una decina le signore che hanno accettato di frequentare Lenti, ma la più chiacchierata è sicuramente Gemma.

La conoscenza tra l'imprenditore e Galgani è stata breve (circa un mese di uscite a cena, abbracci e baci a stampo), ma lei ha insistito fino a pochi giorni fa per avere un'altra chance.

Venerdì scorso, per esempio, è andata in onda una puntata in cui la 75enne ha avuto un crollo emotivo dopo un ballo con il cavaliere, l'ennesimo da quando lo ha incrociato per la prima volta all'interno degli studi dove si registra il programma del quale è protagonista da più di sedici anni.