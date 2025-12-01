Ciro Solimeno ha debuttato sul trono di Uomini e donne da poche settimane, ma sul web si parla già moltissimo delle sue corteggiatrici e del comportamento che ha in studio durante le registrazioni. Deianira Marzano, infatti, su Instagram ha svelato che il ragazzo avrebbe cercato l'approvazione di Sara Gaudenzi in diverse occasioni, e diverse persone l'avrebbero sorpreso a fissare la "collega" mentre agli Elios si parlava di altro.

La selezione dopo l'appuntamento al buio

Da meno di due settimane Ciro ha cominciato a portare in esterna le sue corteggiatrici, e le ha scelte tra le tante ragazze che ha incontrato durante un appuntamento al buio in studio.

Dopo questo primo veloce faccia a faccia, il tronista di Uomini e donne ha dovuto fare una selezione: molte giovani sono state mandate a casa, e poche altre sono rimaste.

Dopo aver ricevuto il messaggio di una persona che sostiene di essere stata scartata da Solimeno, Deianira Marzano ha voluto condividere con i suoi follower di Instagram un retroscena molto interessante che riguarda sia l'ex di Martina che un'altra protagonista del trono Classico 2025/2026.

L'indiscrezione che impazza sui social

"Per tutta la puntata Ciro ha commentato e guardato tutto insieme a Sara. La fissava in modo evidente e commentava ogni cosa con lei. Lui cercava la sua approvazione e lei guardava tutti male", ha svelato l'esperta di gossip tramite il suo profilo Instagram il 1° dicembre.

ciro di torre annunziata si deve parcheggiare di lato dato che sara la romana sta con la tigre mara ad aspettare che marco prenda le giuste dosi di goccine e la baci jamm annanz pic.twitter.com/vtSlak2uff — annarè; ☆ ☕️ (@annare___) December 1, 2025

Secondo Marzano, dunque, tra i due tronisti di Uomini e donne ci sarebbe una certa complicità e in studio non perderebbero l'occasione per guardarsi e per scambiarsi pareri su quello che succede davanti ai loro occhi.

In arrivo nuove anticipazioni

L'indiscrezione di Deianira Marzano su Ciro e Sara ha fatto storcere il naso a diversi fan di Uomini e donne, soprattutto a quelli che fanno il tifo affinché la tronista scelga Marco.

"Ciro di Torre Annunziata si deve parcheggiare", "Sara deve stare con Marco", "Cos'è questa cosa?

Sara non ci cascare", "Io aspetto solo il bacio tra Marco e Sara", si legge su X nel giorno in cui è prevista una nuova registrazione.

In serata, infatti, trapeleranno le anticipazioni di puntate che saranno trasmesse su Canale 5 tra un paio di settimane, ma le cui riprese si sono svolte nel pomeriggio.

La curiosità degli spettatori è sia per gli sviluppi che ci sono stati nelle conoscenze tra tronisti e corteggiatrici, che in quelle tra i senior del cast: Gemma, ad esempio, sembra aver dimenticato Mario grazie al signor Antonio, con il quale si è scambiata un bacio durante un ballo e dopo aver eliminato un altro suo determinato pretendente, il cavaliere Roberto.