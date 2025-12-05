Stanno facendo molto discutere le dichiarazioni che Andrea Della Cioppa, ex corteggiatore di Uomini e donne, ha rilasciato su Sara Gaudenzi a Casa Lollo. Il giovane sostiene di aver avuto una breve frequentazione con l'attuale tronista e che lei sarebbe stata solita circondarsi di personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo prima di iniziare l'avventura nel dating show di Canale 5.

La versione di Andrea a Casa Lollo

Da un paio di mesi, Sara sta cercando l'amore a Uomini e donne, e il pubblico ha cominciato ad affezionarsi a lei e ai suoi corteggiatori.

In questi giorni, però, un ex partecipante della trasmissione ha rilasciato dichiarazioni piuttosto pungenti sulla ragazza che sostiene di aver frequentato per un breve periodo e non in maniera importante.

Andrea Della Cioppa (che alcuni anni fa ha corteggiato Veronica Rimondi), ha parlato così dell'attuale tronista: "Tra noi c'è stato un flirt, ma lei ne ha avuti anche con altri personaggi della tv e del mondo dello spettacolo. Ne fa un vanto e quando me lo disse non mi piacque".

"A lei piace circondarsi di gente famosa, ma devo dire che è rimasta la stessa che ho conosciuto", ha chiosato il giovane nel corso della chiacchierata che ha fatto con Lorenzo Pugnaloni.

L'amicizia con Gianmarco prima di Uomini e donne

Quando Sara era ancora una corteggiatrice di Flavio, sul web si è sparsa la voce che nella sua cerchia di amicizie ci sarebbe un amatissimo ex tronista di Uomini e donne.

Pare che la ragazza conosca da tempo Gianmarco Steri e il motivo sarebbe da ricercare soprattutto sulla città dove vivono e sui posti che frequentano di solito.

Le polemiche per l'eliminazione di Thomas dopo il bacio

In questi giorni, inoltre, si è parlato molto di Sara per la decisione che ha preso dopo aver baciato Thomas in esterna.

Il 4 dicembre è andata in onda la puntata di Uomini e donne in cui la tronista ha scelto di eliminare il corteggiatore a circa 24 ore di distanza dall'avvicinamento fisico che avevano avuto davanti alle telecamere.

Questa mossa della giovane ha sorpreso tutti e ha spinto Gianni Sperti a criticarla aspramente: "Ha ragione Jakub quando dice che non ti capisce e che vuole conoscerti bene, alcuni tuoi comportamenti sono inspiegabili".

Sara è rimasta colpita dalle parole dell'opinionista e non ha trattenuto le lacrime per il dispiacere.

Maria De Filippi ha provato a spiegare perché la tronista appare così confusa rispetto alle frequentazioni che sta avendo nel programma, e poi ha suggerito ai suoi pretendenti di invitarla a ballare per farle ritrovare il sorriso: il primo ad alzarsi è stato Marco.