I fan di Uomini e donne sembrano avere le idee chiare su chi dovrebbe scegliere Sara Gaudenzi, o almeno la maggior parte di loro fa il tifo per Marco Veneselli. Le esterne e i confronti in studio tra i due ragazzi sono commentatissimi sui social, ma la realtà dei fatti è che la tronista per ora ha baciato altri corteggiatori e non il preferito del pubblico. Questo giovedì 4 dicembre, ad esempio, andrà in onda il bacio tra la giovane e Thomas.

La ship che ha conquistato il pubblico

Il trono di Sara è cominciato da un paio di mesi, ma la maggior parte dei fan di Uomini e donne ha individuato da subito il corteggiatore che farebbe al caso suo.

Sui social non si parla d'altro che della conoscenza tra la tronista e Marco, infatti tutte le loro interazioni sono molto commentate da chi spera in un lieto fine.

Il pubblico è nettamente schierato dalla parte dello spasimante romano, e la conferma di ciò arriva dai tantissimi post che sono stati pubblicati su X quando è andata in onda la puntata in cui lui le ha regalato un mazzo di rose rosse.

"Per la mamma di Mara", ha scritto il giovane nel bigliettino con il quale ha fatto capire che il mittente di questo romantico dono floreale era proprio lui.

La frequentazione procede tra alti e bassi, e un dato non poco rilevante è che Marco è l'unico corteggiatore che Sara non ha ancora baciato.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e donne del 4 dicembre

Oggi, giovedì 4 dicembre, andrà in onda una puntata di Uomini e donne che è stata registrata un paio di settimane fa.

Su Witty Tv è stato pubblicato il video con alcune anticipazioni di quello che i fan potranno vedere su Canale 5 a partire dalle ore 14:45: un confronto molto acceso tra Barbara ed Edoardo, altri scontri tra dame e cavalieri, e il commento Sara su un'esterna con Thomas.

"Io sono davvero molto contento", dirà il corteggiatore prima di essere interrotto da Maria De Filippi.

La conduttrice darà la parola alla tronista e lei, non con poco imbarazzo, comunicherà al ragazzo la sua volontà di eliminarlo.

Gli spoiler del web, infatti, svelano che Sara manderà via Thomas per non illuderlo e dicendo che il bacio che si sono dati non ha smosso nulla di forte in lei.

Le speranze degli spettatori sulla scelta

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate fino ad ora, svelano che Sara ha baciato tre volte Jakub e una volta Thomas, quindi l'unico con il quale non è ancora andata oltre nella conoscenza è Marco.

"Io sto partendo esattamente come Marco", "Il mio shippometro è alle stelle", "Questo ragazzo è dolce e tenero, devono finire insieme", "Io non vedono un finale diverso da -e vissero felici e contenti-", "Lui è cotto, lei non lo so", "Questi due mi piacciono troppo", "Lui dev'essere la scelta", hanno commentato su X i fan di Uomini e donne che fanno il tifo per Marco e Sara.