Non dovrebbe mancare molto tempo alla scelta di Flavio Ubirti, e forse anche per questo motivo si sta cominciando a parlare di chi potrebbero essere i prossimi tronisti di Uomini e donne. Un fan ha segnalato all'esperta di gossip Deianira Marzano il nome di un ex concorrente del Grande Fratello che sarebbe in cima alla lista dei candidati alla poltrona rossa di Canale 5: Lorenzo Spolverato sarebbe richiesto da chi lavora per il dating-show e potrebbe debuttare nel cast nella seconda parte di stagione.

L'indiscrezione che spiazza i fan di Uomini e donne

Al momento a Uomini e donne ci sono quattro tronisti e difficilmente questo numero aumenterà nelle prossime registrazioni.

Quando i protagonisti del trono Classico cominceranno a scegliere (il primo potrebbe essere Flavio, che è indeciso da tempo tra Martina e Nicole), la redazione potrà cominciare a pensare a qualche volto nuovo da aggiungere al cast della stagione 2025/2026.

Oggi, 6 dicembre, Deianira Marzano ha ricevuto e poi postato su Instagram la segnalazione di chi sostiene di sapere il nome di un personaggio noto che figurerebbe nella lista dei papabili futuri tronisti.

"Lorenzo Spolverato è in lizza per il trono, fonte certa. Lo vogliono a tutti i costi", si legge nel messaggio che l'esperta di gossip ha condiviso con i suoi follower poche ore fa.

La vita fuori dalla casa

Lorenzo ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello, e da oltre un anno è uno dei personaggi più chiacchierati.

La curiosità dei fan è soprattutto per la vita privata del ragazzo, quella che ha cercato di ricostruire dopo che Shaila lo ha lasciato in diretta all'inizio della finale del reality del quale sono stati assoluti protagonisti da settembre 2024 ad aprile 2025.

Spolverato non ha mai ufficializzato una nuova relazione, ma in questi mesi si è detto e scritto di tutto su suoi ipotetici flirt con ragazze più o meno conosciute.

Sara e Cristiana oscurano Ciro e Flavio

La segnalazione sulla possibile partecipazione di Lorenzo a Uomini e donne, potrebbe rendere felici quegli spettatori che non stanno apprezzando particolarmente gli attuali tronisti.

Ciro e Flavio, infatti, non sono tra i protagonisti più amati di questa edizione, e uno dei motivi potrebbe essere il poco spazio che gli viene dato nelle registrazioni.

Lunedì e martedì scorso, ad esempio, Maria De Filippi si è occupata solo delle esterne di Sara e di Cristiana e non ha menzionato mai quelle degli altri due tronisti in nessuna delle puntate che ha condotto (registrate, ma non ancora trasmesse in televisione).

Se Ciro era in studio ma non è stato interpellato, Flavio era assente e la presentatrice non ha spiegato il perché.