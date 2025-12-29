Le registrazioni di Uomini e donne sono ferme da un paio di settimane e non ricominceranno prima del 7 gennaio, quindi i fan si devono accontentare delle indiscrezioni e delle segnalazioni che appaiono sul web sui personaggi più discussi del cast. Oggi, 29 dicembre, Lorenzo Pugnaloni ha ricevuto e poi pubblicato la foto e il messaggio di una persona che si è imbattuta per caso in Mario Lenti: il cavaliere è stato immortalato in un locale di Pulsano, dove avrebbe trascorso la serata in compagnia di due signore tra balli e chiacchiere.

Il racconto dell'incontro con Mario

Gli studi di Uomini e donne rimarranno chiusi almeno fino a dopo l'Epifania, quindi per altri dieci giorni non circoleranno anticipazioni sulle puntate che andranno in onda a gennaio.

In queste ore, però, Lorenzo Pugnaloni ha postato su Instagram la segnalazione di una persona che sostiene di aver incrociato casualmente Mario in Puglia.

"Ciao, ieri sera Mario era a ballare in un locale di Pulsano con due signore, era seduto al tavolino con loro", si legge sui social.

Il cavaliere del trono Over, inoltre, è stato fotografato di sfuggita, e questo scatto proverebbe la sua presenza nel posto dove alcuni fan sostengono di averlo incrociato il 28 dicembre scorso.

Il legame altalenante con Gemma a Uomini e donne

Nell'ultima registrazione di Uomini e donne che c'è stata prima della pausa natalizia, Mario si è ritrovato per l'ennesima volta di fronte alla richiesta di Gemma di dare un'altra possibilità al loro rapporto.

Il cavaliere, però, non ha ceduto al corteggiamento della dama e si è detto pronto a nuove conoscenze.

Al rientro dalle vacanze, dunque, Lenti cercherà di guardarsi intorno, ma non è detto che Galgani si sarà rassegnata del tutto.

Da circa quattro mesi, infatti, la protagonista del trono Over sta provando a riconquistare l'uomo del quale ha detto di essere innamorata, ma non ci è mai riuscita.

Attesa per le nuove puntate su Canale 5

La programmazione di Uomini e donne è in stand-by dal 19 dicembre, e non riprenderà prima della seconda settimana di gennaio.

Ad oggi non si sa ancora se la prima puntata del 2026 andrà in onda mercoledì 7 oppure lunedì 12 gennaio, ma maggiori informazioni a riguardo dovrebbero trapelare dopo Capodanno.

Le registrazioni, invece, ricominceranno a breve e la curiosità dei fan è tutta per gli sviluppi che ci sono stati nelle conoscenze più chiacchierate dell'ultimo periodo, a partire da quella tra Gemma e un nuovo signore del parterre.

Le troniste Sara e Cristiana, invece, saranno chiamate a prendere una decisione tra i ragazzi che stanno portando in esterna da mesi, esattamente come è successo a Flavio prima della pausa.