Nel periodo in cui Uomini e donne non va in onda per le feste, i tronisti stanno facendo le esterne che poi verranno mostrate nel corso della prima registrazione del 2026. Oggi, 24 dicembre, a Lollo magazine è arrivata una segnalazione che anticiperebbe i nomi dei corteggiatori che Sara Gaudenzi avrebbe deciso di portare in esterna durante le vacanze di Natale: si dice che la giovane avrebbe scelto di festeggiare il suo compleanno con Jakub e Raien, invece Marco sarebbe rimasto a casa per motivi ancora da scoprire.

Le novità sul percorso di Sara a Uomini e donne

Le registrazioni di Uomini e donne sono ferme per le feste (probabilmente riprenderanno dopo l'Epifania), ma i tronisti del cast stanno facendo comunque le esterne che poi saranno commentate al rientro dalle vacanze.

In queste ore, ad esempio, sul web si è diffusa una segnalazione su Sara e sui corteggiatori con i quali avrebbe deciso di condividere un momento speciale: il suo compleanno.

Secondo alcune indiscrezioni ancora da verificare, Gaudenzi avrebbe portato in esterna Jakub e Raien, e con loro avrebbe spento le candeline tra sorrisi e abbracci.

A colpire i fan, però, è soprattutto il fatto che la ragazza ha scelto di non vedere Marco durante le festività, e quindi di escluderlo da uno dei giorni più significativi del suo anno.

Il gelo con Marco nelle ultime registrazioni

Le puntate di Uomini e donne che sono state registrate a dicembre, ma che devono ancora andare in onda su Canale 5, non sono andate molto bene per Marco.

Le anticipazioni del web, infatti, svelano che Sara ha dedicato la maggior parte del tempo che aveva a disposizione a Jakub, Simone e Raien, e ha ignorato quasi del tutto il suo pretendente di Roma.

Tra i due c'è stato il gelo nelle riprese della scorsa settimana, e lui non è mai intervenuto né per commentare le esterne della tronista né per invitarla a ballare.

Questo allontanamento potrebbe essere uno dei motivi per i quali Sara non avrebbe portato in esterna Marco, escludendolo dai festeggiamenti per il suo compleanno, ma maggiori informazioni a riguardo trapeleranno quando il cast si ritroverà in studio per la prima registrazione del 2026.

Incerta la data del ritorno del programma su Canale 5

Ad oggi, 24 dicembre, non si sa ancore né quando ci sarà la prossima registrazione né quando Uomini e donne tornerà in onda dopo le vacanze di Natale.

Le date più probabili per la messa in onda della prima puntata del 2026 sarebbero mercoledì 7 e lunedì 12 gennaio, invece le riprese potrebbero ricominciare subito dopo l'Epifania.

I fan non vedono l'ora di scoprire cos'è successo tra i personaggi più discussi del cast nel periodo di pausa per le festività.