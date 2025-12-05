La puntata di Un posto al sole di questo venerdì 5 dicembre ha mostrato il tradimento di Eduardo. L'uomo, provato dagli ultimi eventi e sempre più in difficoltà nel gestire il peso del suo passato, è finito tra le braccia di Stella. Una svolta che ha lasciato il pubblico senza parole. Eduardo e Stella si sono lasciati travolgere dalla passione in una scena che cambierà completamente gli equilibri. Per ora Clara non sa ancora nulla, ma secondo le anticipazioni dall'8 al 12 dicembre qualcosa nell'atteggiamento di Eduardo inizierà presto a insospettirla, dal momento che l'uomo si allontanerà sempre più da lei.

Eduardo diviso tra Stella e sua moglie

Nella puntata del 5 dicembre Eduardo e Stella sono stati travolti dalla passione, una scena che ha spiazzato gli spettatori. Nei prossimi episodi di Un posto al sole Eduardo apparirà di nuovo nervoso e sfuggente, quasi in cerca di un pretesto qualsiasi per allontanarsi da Clara.

Verrà fuori che il tradimento con Stella non è stato un caso. Accanto a lei non si sente giudicato e non deve rendere conto del suo passato né dimostrare di essere cambiato. Stella gli ricorda chi era prima e forse è stato proprio questo a spingerlo tra le sue braccia.

Clara non si arrende e prova a riconquistare suo marito

Non è chiaro se Clara scoprirà di essere stata tradita, ma di sicuro noterà qualcosa di strano nel comportamento dell'uomo e deciderà di parlargli a cuore aperto.

La donna gli farà un discorso sincero sul loro amore e sulla forza del legame che li unisce, riuscendo a toccarlo nel profondo. Le sue parole sembreranno funzionare e Eduardo mostrerà segnali di riavvicinamento alla famiglia. Tuttavia questo ritorno potrebbe non durare a lungo.

Nel frattempo anche Damiano inizierà a notare qualcosa che non va. Per quanto rassicuri Rosa e Clara, sarà il primo ad avere dei sospetti sul conto di Eduardo. nel frattempo la figura di Stella continuerà a pesare molto più di quanto Eduardo voglia ammettere a se stesso.

Il resto delle trame dall'8 al 12 dicembre: un nuovo portiere in arrivo a Palazzo Palladini, Viola si riavvicina ad Eugenio

Jimmy vivrà un momento complicato dopo il duro scontro con Camillo.

Matteo continuerà a prenderlo di mira e nella chat di gruppo circoleranno ancora immagini pensate per metterlo in ridicolo. Quando i bulli lo inviteranno a giocare a calcio a Palazzo Palladini, lui accetterà, ma la situazione degenererà e si ritroverà punito. Sarà zia Manuela a intervenire con tatto, suggerendogli di allontanarsi dalla chat.

Una cena serena riaccenderà la scintilla tra Viola ed Eugenio. I due riscopriranno quella sintonia che un tempo li aveva resi inseparabili.

Filippo sceglierà di rappresentare Chiara ai Cantieri, assumendo il compito di supervisionare Gennaro. Quest’ultimo tenterà di influenzarlo per ottenere dei vantaggi, ma qualcuno sembrerà intenzionato a ostacolarlo e a far saltare i suoi piani.

Intanto Elena proverà a riavvicinarsi alla figlia Alice, ma la ragazza non sarà pronta a perdonare i nonni. Il distacco sembrerà definitivo e Alice si preparerà a partire per Londra insieme a Vinicio.

La riunione sul pensionamento di Raffaele prenderà una direzione inaspettata. Il candidato proposto da Alberto apparirà perfetto, ma Rosa inizierà a nutrire dubbi sulla scelta compiuta.