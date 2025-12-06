Il dottor Riccardo Crovi è sparito dai radar di Un posto al sole ormai da diverse settimane. Del resto lui non vive a Palazzo Palladini e le sue apparizioni sono sempre state legate all'ospedale San Filippo, un ambiente che ultimamente ha perso centralità nelle dinamiche della soap.

Nelle puntate in onda dal 15 al 19 dicembre, però si tornerà finalmente a parlare di Riccardo e della sua carriera. La possibile promozione a primario riaccenderà i riflettori su di lui, restituendogli quello spazio che sembrava ormai perduto. Eppure proprio quando il traguardo apparirà più vicino che mai, qualcosa andrà storto.

Il dottor Crovi potrebbe trovarsi di fronte a una delusione bruciante, proprio nel momento in cui tutto sembrava andare per il verso giusto. In questa fase delicata sarà Rossella a stargli accanto, dimostrando ancora una volta quanto il loro legame sia rimasto intatto nonostante la fine della relazione. La vicinanza tra i due farà riaffiorare sentimenti mai davvero sopiti, aprendo scenari che potrebbero riservare più di qualche sorpresa.

Un posto al sole anticipazioni dal 15 al 19 dicembre: il dottor Crovi in corsa per diventare primario

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, si tornerà finalmente a parlare del dottor Crovi e del suo futuro professionale. In tanti hanno notato che dopo l'arresto di Fusco la questione del primario è rimasta in sospeso, come se fosse stata dimenticata.

Negli ultimi mesi in quel ruolo si sono alternati prima Ornella, poi Luca De Santis e infine Fusco. Tutti e tre, per ragioni differenti, sono ormai usciti di scena e la direzione sanitaria dell'ospedale resta ancora un nodo da sciogliere.

Il pubblico ha sempre fatto il tifo per il dottor Crovi, riconoscendogli professionalità e dedizione al lavoro. E a quanto pare gli sceneggiatori hanno deciso di dare ascolto a queste richieste. Nei prossimi episodi il giovane medico entrerà ufficialmente nella corsa per la posizione di primario e tutto sembrerà andare nella direzione giusta. La nomina apparirà ormai a un passo, quasi scontata.

Eppure proprio quando il traguardo sembrerà raggiunto, qualcosa andrà storto.

La situazione prenderà una piega del tutto inaspettata e Riccardo potrebbe ritrovarsi a fare i conti con una delusione cocente.

Una grande delusione

La questione del primario tornerà al centro della scena. Dopo la disastrosa gestione di Fusco, che ha messo in difficoltà Rossella e coinvolto persino Michele, tutti penseranno che tocchi a Riccardo. Sembrerà giunto il momento giusto per dargli finalmente quel ruolo.

E invece niente. La nomina sfumerà ancora e Riccardo accuserà il colpo. Rossella non resterà a guardare. Si avvicinerà al suo ex con affetto sincero, ma questa vicinanza rischierà di mandare all'aria gli equilibri che entrambi avevano ricostruito con fatica.

Riccardo si riavvicina a Rossella

A un anno e mezzo dal matrimonio saltato, Riccardo e Rossella torneranno a far parlare di sé. La giovane dottoressa Graziani oggi è felice accanto a Nunzio, ma verso il suo ex conserva ancora affetto e stima sincera.

Tanti spettatori non hanno mai smesso di pensare che Crovi fosse l'uomo giusto per Rossella, molto più di Nunzio. E poi c'è un dettaglio che i fan conoscono bene. Il vero grande amore di Cammarota resta Chiara, che guarda caso è riapparsa proprio in queste puntate [VIDEO]. Insomma le prossime settimane promettono scintille.