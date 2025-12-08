Le anticipazioni di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre rivelano che Stella nasconde un segreto. Le cose tra Eduardo e Clara andranno sempre peggio, mentre Rosa e Damiano saranno sempre più vicini.

Il ritorno di Okoro getterà Gennaro nel panico. Intanto Viola ed Eugenio saranno pronti a tornare insieme. Intanto Bice porterà avanti il suo piano per riprendersi i soldi sottratti da Troncone.

Eduardo e Clara in crisi, Damiano e Rosa sempre più vicini

Nelle prossime puntate di Un posto al sole verrà svelato che Stella nasconde un segreto importante che potrebbe stravolgere le trame.

Le anticipazioni non aggiungono altro su questo mistero, ma sottolineano che il legame tra la misteriosa donna ed Eduardo si farà ogni giorno più intenso, anche se entrambi cercheranno di mostrarsi disinvolti.

Nel frattempo la crisi tra Sabbiese e Clara non accennerà a rientrare. La tensione tra i due resterà altissima e Rosa, ignara del fatto che nella vita del fratello sia entrata un'altra donna, farà di tutto per riavvicinarli.

Proprio Rosa apparirà sempre più vicina a Damiano. I due assisteranno insieme alla recita di Manuel e l'atmosfera natalizia li renderà ancora più complici.

Cosa nasconde Stella?

Stella finora potrebbe aver mentito sulla sua identità, inventandosi un legame con Eduardo e il suo passato.

Una prima ipotesi è che sia una spia della camorra, mandata dai nemici di Eduardo per conquistare la sua fiducia, sedurlo e alla fine incastrarlo come vendetta per il suo pentimento. L'aiuto che gli ha dato per scagionarsi sarebbe solo un modo per entrare nelle sue grazie e colpirlo quando meno se lo aspetta.

Una seconda teoria è che abbia detto la verità sul suo passato ma che ritenga Eduardo responsabile della morte del fratello. In questo caso vorrebbe vendicarsi di lui e questa ipotesi potrebbe collegarsi alla prima.

La terza teoria è più complessa ma non per questo meno plausibile e la vede come un'infiltrata che lavora segretamente per l'ispettore Grillo. Una collaborazione non ufficiale tenuta nascosta anche a Damiano, con l'obiettivo di monitorare Sabbiese e raccogliere prove contro di lui.

Tre scenari diversi che potrebbero ribaltare completamente le trame delle prossime puntate di Un posto al sole.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre: Okoro spaventa Gennaro, Rosa vicina al ruolo di portiera

Il ritorno di Okoro getterà Gennaro nel panico. Quest'ultimo si mostrerà pronto a tutto pur di evitare la galera. Nel frattempo, Ferri e Marina attenderanno con ansia che il caporale accusi il suo capo, ma sorprendentemente le cose andranno in modo diverso.

Quando ormai Guido e Mariella sembreranno rassegnati a perdere la casa, Raffaele avrà un'illuminazione che potrebbe risolvere anche il problema abitativo di Rosa. Intanto Otello, seguendo proprio un suggerimento di Raffaele, troverà il modo giusto per convincere Rosa ad accettare il ruolo di portiera.

Cotugno inizierà a dubitare dell'interesse di Bice, ma lei andrà avanti con il suo piano. La donna riuscirà a spillargli dei soldi e li userà per ricontattare Troncone, con l'obiettivo di recuperare quanto le ha sottratto.

Viola farà una proposta inaspettata a Eugenio. Dopo una serie di malintesi, i due riusciranno finalmente a chiarirsi e decideranno di riprovarci.

Nonostante l'ottimismo per la nomina di Riccardo a primario, le cose potrebbero andare diversamente. Rossella resterà amareggiata quando scoprirà che lui non ha ottenuto l'incarico.