Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 dicembre segnalano che l’atmosfera natalizia non porterà serenità a Diego e Ida, i quali si troveranno a gestire una fase complessa della loro relazione.

Un velo di malinconia avvolgerà Raffaele Giordano, pronto a vivere con trasporto emotivo l’ultimo Natale da portiere di Palazzo Palladini. Rosa e Damiano si godranno una ritrovata armonia, ma il ritorno di Pino potrebbe creare confusione. Brutte notizie anche per Clara ed Eduardo, con quest’ultimo in serio pericolo a causa delle manovre di Stella, mentre per Gennaro si prospettano feste da incubo, poiché le confessioni di Okoro rischieranno di incastrarlo definitivamente.

Un Santo Stefano di gelo: l'amara scoperta di Raffaele e Ornella

La ricorrenza di Santo Stefano offrirà a Ornella e Raffaele l'occasione per fare visita a Diego e Ida, ma l'incontro non riserverà il calore familiare sperato. I coniugi Giordano si troveranno infatti immersi in un'atmosfera glaciale, percependo all'istante che l'armonia della giovane coppia si è spezzata.

Quella che doveva essere una piacevole riunione di festa si trasformerà presto in un momento di palpabile imbarazzo per tutti i presenti. Resta ancora da chiarire se questo muro di silenzio sia dovuto a semplici scaramucce passeggere o nasconda fratture ben più profonde, ma il disagio non sfuggirà all'occhio attento di Raffaele e sua moglie.

La storia tra Diego e Ida verso il capolinea?

La relazione tra Diego e Ida ha sempre diviso il pubblico, suscitando diffuse perplessità sulla reale tenuta della coppia. Agli occhi di molti spettatori, questa unione è apparsa fin da subito strutturalmente fragile e pericolosamente sbilanciata. L'investimento emotivo del giovane Giordano si è rivelato spesso nettamente superiore al trasporto dimostrato dalla compagna, alimentando il sospetto di un interesse opportunistico legato esclusivamente alla dura battaglia legale per la custodia del bambino.

Gli autori potrebbero aver deciso di trasformare questi timori in realtà, portando Ida a chiudere la relazione senza troppi scrupoli proprio ora che ha raggiunto il suo obiettivo primario: garantire un futuro stabile al piccolo Józef.

Il resto delle trame di Un posto al sole, dal 22 al 26 dicembre: Rosa confusa, Raffaele malinconico

Damiano porterà avanti le sue indagini sulle rapine alle gioiellerie. Nel frattempo Eduardo si renderà conto di un possibile coinvolgimento di Stella e cercherà di tenersi alla larga dalla donna, riavvicinandosi così a Clara. Stella però, messa da parte, non accetterà la sconfitta e si lancerà in una mossa tanto audace quanto pericolosa.

Rosa riceverà una doppia sorpresa, prima da Pino e poi da Damiano, che la manderà ancora più in confusione sentimentalmente.

Una comunicazione imprevista obbligherà Raffaele a stravolgere i programmi delle feste. Nel frattempo l'uomo verrà assalito dalla malinconia dettata dalla consapevolezza che questo sarà il suo ultimo Natale da portiere di Palazzo Palladini.

Un celebre negozio di mattoncini diventerà la tappa obbligata di Guido, alla ricerca del dono perfetto per Lollo. In seguito lui e Mariella trascorreranno il pranzo natalizio in armonia insieme a Sasà e Castrese.

Okoro si mostrerà pronto a dire tutta la verità e questo getterà nel panico Gennaro Gagliotti, mentre Roberto e Marina spereranno che l'uomo venga inchiodato. Nel frattempo Michele chiederà a Rossella informazioni sulla salute di Agata.

Trascorse le feste col figlio, Micaela chiederà a Manuela e Niko di aiutarla con la delicata questione del rapporto tra Jimmy e i suoi compagni di classe.