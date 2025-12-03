Le trame degli episodi di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre rivelano che il rapporto tra Eduardo e Stella diventerà sempre più intenso, anche se la donna non è del tutto sincera e ben presto verrà fuori che sta nascondendo un segreto importante.

L'arresto di Okoro, invece, getterà Gennaro Gagliotti nello sconforto, dato che temerà di essere smascherato per la morte di Assane, ma non sarà così.

Viola, intanto, deciderà di dare una seconda chance alla sua unione con Eugenio e insieme riprenderanno la loro storia d'amore.

Stella nasconde un grande segreto: anticipazioni Upas dal 15 al 19 dicembre 2025

Il rapporto tra Eduardo e Clara sarà sempre più in crisi nel corso dei prossimi episodi della soap opera di Rai 3. Tra i due ci saranno dei momenti di tensione che li porteranno a stare sempre più distanti l'uno dall'altro, tanto che Eduardo proverà a cercare conforto tra le braccia di Stella.

E, tra i due, nascerà un feeling sempre più speciale e intenso che avrà delle conseguenze del tutto inaspettate.

Stella, però, non è del tutto sincera con Eduardo: nel corso dei nuovi episodi verrà fuori che la donna nasconde un segreto importante legato alla sua vita di cui, al momento, non si hanno ulteriori dettagli e indizi in merito.

Gennaro Gagliotti riesce ancora a salvarsi

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti con Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre, inoltre, rivelano che Okoro verrà arrestato e finirà in carcere, con la speranza che possa finalmente collaborare con la giustizia per fare luce sulla morte di Assane.

L'arresto di Okoro farà tremare Gennaro, il quale inizierà a temere di essere incastrato per la morte del bracciante agricolo.

Alla fine, però, Gennaro riuscirà ancora una volta a salvarsi: Okoro, infatti, non farà il suo nome come responsabile del decesso di Assane e, in questo modo, lo scagionerà da ogni tipo di accusa.

Viola, invece, si renderà conto di provare ancora dei sentimenti intensi nei confronti del suo ex Eugenio e gli proporrà di tornare a stare insieme.

Intanto Renato si dedicherà all'organizzazione del Natale e cercherà di tenere tutto sotto controllo.

Il successo di Upas negli ascolti di Rai 3

In attesa di questi nuovi episodi di Un posto al sole, prosegue il trend positivo della soap opera nell'access prime time di Rai 3.

La media delle ultime settimane arriva a sfiorare la soglia di un milione e mezzo di telespettatori pari a uno share che oscilla tra il 7 e l'8% con punte superiori al 9% durante la messa in onda.

Risultati di tutto rispetto tenendo conto la complicatissima fascia oraria in cui viene trasmessa, dominata quest'anno da La ruota della fortuna.