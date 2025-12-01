Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 dicembre rivelano, in modo sorprendente che a sostituire Raffaele potrebbe non essere Rosa. La donna, infatti, rifiuterà l'incarico, dando ad Alberto la possibilità di proporre un suo candidato.

Intanto, ai cantieri, Filippo continuerà a tenere a bada Gennaro, che ovviamente non prenderà affatto bene la nuova situazione. Per quanto riguarda le vicende sentimentali, si respirerà aria di crisi tra Eduardo e Clara, mentre al contrario, Viola ed Eugenio sembreranno ritrovare una nuova sintonia.

Per finire ci sarà anche spazio per una vicenda di cyber bullismo che vedrà protagonista Jimmy.

Rosa rifiuta il ruolo di portiere di Palazzo Palladini

I giochi sembravano ormai fatti, con Rosa pronta a subentrare al posto di Raffaele come nuova portiera di Palazzo Palladini. Tuttavia, pare proprio che le cose prenderanno una piega diversa. Le anticipazioni rivelano infatti che la donna rifiuterà l'incarico, dando ad Alberto la possibilità di proporre un suo candidato che, a quanto pare, incontrerà l'approvazione della maggior parte degli altri condomini.

Inoltre, durante la riunione, verrà tirata fuori una questione che potrebbe mettere in imbarazzo Guido e Mariella, probabilmente legata al loro appartamento, che in passato era di diritto riservato al portiere.

Chi sostituirà Raffaele?

Le nuove trame rivelano che l’avvocato Palladini proporrà un suo candidato, senza però rivelarne l’identità. Il fatto che la sua proposta venga accettata dai condomini potrebbe far pensare subito a suo figlio Gianluca, un ragazzo giovane che ha bisogno di un lavoro e di riscatto, e che incontrerebbe il favore della maggior parte dei residenti.

Attenzione però, perché si tratta solo di ipotesi. Inoltre, Rosa inizierà a pentirsi della sua decisione e potrebbe quindi rientrare in gioco. Quasi impossibile, invece, a questo punto, un ripensamento da parte di Raffaele.

Il resto delle trame di Un posto al sole dall'8 al 12 dicembre: Eduardo si avvicina a Stella, Jimmy viene bullizzato

Niko e Manuela scopriranno che Jimmy, dall’inizio dell’anno scolastico, è vittima di bullismo da parte di Matteo e dei suoi amici.

Eduardo vivrà un forte conflitto interiore e si sentirà combattuto tra l’amore per Clara e l’attrazione verso Stella.

Viola ed Eugenio condivideranno una serata serena che riaccenderà una complicità che pensavano di aver perso.

Filippo deciderà di rappresentare Chiara ai Cantieri e di seguire da vicino il lavoro di Gennaro, mettendo quest’ultimo in allarme.

Elena cercherà di ricucire il rapporto con Alice, ma la ragazza sembrerà decisa a non perdonare i nonni per il modo in cui hanno trattato Vinicio.