Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in onda fino al 19 dicembre, verrà svelato il nome del nuovo portiere di Palazzo Palladini. Dopo l'addio di Raffaele sembrava cosa fatta per Rosa, ma la donna preoccupata di non essere all'altezza e in difficoltà a spostarsi ha preferito rinunciare.

Attenzione però, perché anche se Alberto proporrà un suo candidato con ottime referenze, i giochi non sono ancora fatti e Rosa potrebbe tornare sui suoi passi.

I condomini discutono del nuovo portiere

Nelle prossime puntate si deciderà il nome del nuovo portiere di Palazzo Palladini.

La vicenda finirà per coinvolgere anche altri condomini. Durante la riunione verrà infatti fatto presente che il nuovo portiere avrebbe diritto a un appartamento attualmente occupato da Guido e Mariella.

Sul fronte assunzione Raffaele spingerà per Rosa, ma sarà la stessa donna a chiamarsi fuori dando così ad Alberto la possibilità di proporre un suo candidato con ottime referenze.

Chi prenderà il posto di Raffaele?

Nei giorni scorsi era girata l'ipotesi che Alberto Palladini potesse proporre suo figlio Gianluca come nuovo portiere, ma le cose non stanno così. Il suo candidato sarà qualcuno di referenziato ma anonimo e difficilmente diventerà l'erede di Raffaele.

Nonostante i ripensamenti sembra proprio che alla fine la spunterà Rosa.

Raffaele avrà infatti un'idea geniale che permetterà a Guido e Mariella di mantenere l'appartamento e presumibilmente a Rosa di trasferirsi a Palazzo Palladini accettando ufficialmente l'incarico di portiera prima di Natale.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 15 al 19 dicembre: Okoro viene arrestato, Viola torna con Eugenio

L'arresto di Okoro farà tremare Gennaro, ma sorprendentemente l'uomo non tradirà il suo capo. L'ex braccio destro di Gagliotti non farà il suo nome e si assumerà ogni responsabilità per l'aggressione di Agata e l'omicidio di Assane.

Viola comunicherà alla famiglia una notizia che scalderà il cuore di tutti. A Natale lei ed Eugenio torneranno insieme, pronti a ricominciare.

Eduardo e Stella continueranno a giocare a fare gli indifferenti, ma tra loro qualcosa di importante sta crescendo. Attenzione però, perché presto verrà svelato che Stella custodisce un terribile segreto.

Sul fronte ospedaliero le cose non andranno come sperato. Nonostante l'entusiasmo per la possibile nomina di Riccardo a primario, la situazione prenderà una piega diversa e Rossella resterà profondamente delusa quando scoprirà che Crovi non ha ottenuto l'incarico.

Bice riuscirà a spillare dei soldi a Cotugno e li userà per ricontattare Troncone e riprendersi il maltolto.