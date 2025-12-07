Nella soap opera Un posto al sole, nella settimana che va dall'8 al 12 dicembre, Filippo accetterà di rappresentare Chiara Petrone ai Cantieri. Alberto intanto proporrà un sostituto ideale per Raffaele come portiere di Palazzo Palladini, mentre tra Eduardo e Clara le cose andranno sempre peggio a causa della presenza di Stella nella vita dell'uomo.

Il nuovo ingresso di Filippo

In occasione della festa dell'Immacolata Eugenio trascorrerà dei piacevoli momenti in casa Giordano. Complice l'ambiente familiare e accogliente, tra lui e Viola sembrerà riaccendersi quel sentimento che un tempo li teneva legati.

Intanto Jimmy continuerà a essere bullizzato sul web da Matteo e i suoi nuovi amici. Il ragazzino a un certo punto crederà di poter recuperare il suo rapporto d'amicizia con il suo compagno di classe ma riceverà l'ennesima delusione. Niko e Manuela si accorgeranno dei turbamenti di Jimmy e scopriranno che è vittima dei suoi compagni di classe sin dall'inizio dell'anno scolastico.

Nel frattempo Filippo non confiderà a suo padre Roberto di aver accettato il nuovo incarico offertogli da Chiara Petrone ai cantieri. Sartori infatti terrà nascosto ai suoi familiari di essere diventato il nuovo rappresentante di Chiara, ingaggiato per controllare i movimenti di Gagliotti. Tutto ciò emergerà solo nel bel mezzo di una riunione, in cui lo stesso Gagliotti rimarrà sorpreso dalla scelta della giovane Petrone.

Gennaro cercherà subito di portare Filippo dalla sua parte, mettendo in cattiva luce l'operato di Ferri e Marina.

Si cerca un nuovo portiere per palazzo Palladini

Clara riuscirà a tranquillizzare Eduardo e a farlo riavvicinare alla famiglia. Dopo un iniziale riavvicinamento alla donna, però Sabbiese cederà nuovamente alle lusinghe di Stella, ormai divenuta una specie di dipendenza per lui. Dopo una discussione con Clara, infatti, Eduardo correrà nuovamente dalla donna per lasciarsi consolare.

Rosa intanto chiederà rassicurazioni a Damiano circa lo strano comportamento di suo fratello e il poliziotto, seppur a fatica, cercherà di tranquillizzarla e di rassicurarla il fatto che Eduardo tiene davvero alla sua famiglia.

Intanto a Palazzo Palladini si svolgerà la riunione per la scelta del nuovo portiere che sostituirà Raffaele, ormai prossimo al pensionamento. La riunione prenderà una piega inaspettata e coinvolgerà anche Guido e Mariella. Alberto proporrà un candidato (al momento ancora ignoto) che sembrerà perfetto, mentre Rosa inizierà ad avere dei ripensamenti dopo aver deciso di rinunciare a tale incarico.

Alice infine continuerà ad avercela con i nonni, considerandoli colpevoli di aver usato le debolezze di Vinicio per i loro sporchi affari. La ragazza deciderà di mantenere le distanze dalla sua famiglia e di partire per Londra con il suo ragazzo. La sua scelta e la sua chiusura porteranno sua mamma Elena a vivere un momento di crisi.

La donna infatti si sentirà in colpa per non essere riuscita a proteggere sua figlia e averla fatta allontanare da lei.

Ipotesi sul nuovo portiere di palazzo Palladini

Non è ancora chiaro chi sarà a prendere il posto di Raffaele Giordano alla portineria di Palazzo Palladini ma non si esclude che possa essere Gianluca Palladini. Sarà Alberto a proporre un candidato considerato perfetto a ricoprire quel ruolo e tutti gli indizi fanno pensare proprio a suo figlio. Questo nuovo lavoro potrebbe essere per Gianluca la spinta giusta per ricominciare un nuovo capitolo della sua vita.

L'alternativa più probabile è invece rappresentata da Rosa Picariello, che già aveva ricoperto tale ruolo in passato quando Raffaele era andato in vacanza e che appunto avrà anche dei ripensamenti riguardo alla decisione di non accettare l'incarico in modo definitivo.