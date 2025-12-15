Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate che andranno in onda dal 22 al 26 dicembre svelano che proprio quando Damiano e Rosa sembreranno aver trovato una stabilità di coppia, un gesto di Pino porterà Picariello ad avere dei dubbi sulla sua relazione.

Eduardo prova ad allontanarsi da Stella

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre prendono il via dalle indagini che seguirà Damiano per capire chi è stato il colpevole delle rapine alle gioiellerie. Eduardo, invece, scoprirà che nei furti potrebbe essere implicato qualcuno a lui molto vicino.

Sabbiese così deciderà di allontanarsi da Stella comprendendo che la donna potrebbe rappresentare un pericolo per lui e si riavvicinerà a Clara. Stella però non sembrerà disposta a lasciarlo andare e farà delle azioni avventate.

Otello si appresterà a partire per Indica, mentre Raffaele verrà informato di alcuni cambiamenti che lo costringeranno a rivedere i suoi piani per le feste natalizie. Raffaele si preparerà con un po' di nostalgia a svolgere servizio presso la portineria per il suo ultimo Natale prima della pensione. Il giorno di Natale, Ornella e Renato si recheranno da Ida e Diego rendendosi conto che la coppia sta attraversando una crisi.

Okoro potrebbe mettere Gennaro nei guai

Guido per cercare il regalo per Lollo arriverà in un negozio di costruzioni molto famoso.

Per il giorno di Natale in casa di Mariella e Guido ci saranno anche Sasà e Castrese.

Marina e Roberto dovranno fare i conti con la presenza ingombrante di Gagliotti ma quando saranno pronti a prendere una decisione fondamentale, arriverà una comunicazione inaspettata che stravolgerà i loro piani. Infatti, il comportamento di Okoro potrebbe mettere nei guai Gennaro dando la possibilità ai coniugi Ferri di riscattarsi.

Rosa sarà sempre più coinvolta dalla sua relazione con Damiano, ma un gesto di Pino la manderà in confusione. Inoltre, un atteggiamento particolare di Damiano le farà sorgere dei dubbi.

Micaela, infine deciderà di affrontare Manuela e Niko per comprendere quale sia la situazione che Jimmy sta vivendo con i suoi amici.

Stella, presenza pericolosa per Eduardo

La relazione extraconiugale di Eduardo potrebbe presto metterlo nei guai. Sebbene nata come un'avventura, Stella non sembra più disposta a lasciare andare il suo amante. Con i suoi gesti avventati, presto Clara potrebbe scoprire il tradimento e di certo per Eduardo la situazione non sarebbe facile da gestire visto che senza dubbio Rosa si schiererebbe dalla parte dell'amica. Per comprendere come si svolgerà questa delicata trama non resta che attendere le prossime anticipazioni